Isola dei Famosi 2022, scatta il bacio tra Roger ed Estefania: Ilary accende i dubbi: «C'è poca passione»

Quinta puntata de L'Isola dei Famosi 2022, serata dei confronti. Finalmente è scattato il bacio tra Estefania Bernal e Roger Balduino, anche se molto timido, il bacio c'è stato. Il primo passo lo ha fatto la modella, dopo giorni di sguardi languidi, carezze effusioni Estefania bacia Roger, e stasera in studio non si parla di altro.

Isola dei Famosi 2022, è passione tra Roger ed Estefania: intimità (già) in hotel? La confessione dell'amica

Isola dei Famosi 2022, il bacio tra Roger ed Estefania non convince

«Mi aspettavo un bacio più passionale Roger più hot», Ilary pressa il modello che stupisce tutti prendendo il volto di Estefania baciandola di fronte a tutti in diretta. Lei ovviamente non batte ciglio e si lascia avvolgere dalla passione.

La gaffe di Ilary

Sono i due modelli a fare da apripista per le love story che quest'anno nasceranno in Honduras. Nonsotante la dimostrazione in diretta Ilary Blasi ancora non è convinta del reale interesse di Roger per Estefania: «Non so se sei più timido o titubante». Balduino si dice solo molto riservato: «Qua c'è sempre qualcuno a guardarci io vorrei un po' di intimità»

La reazione sui social

Alvin non riesce a star zitto: «Qui siamo tutti per guardare…» e Ilary rincara la dose: «macchè riservatezza noi siamo guardoni, fateci vedere tutto». Nel frattempo sui social scoppia la bomba e c'è chi non ci sta a farsi chiamare "guardone" ma c'è anche chi è stufo di vedere nei reality le solite dinamiche: «Estefania e Roger da copione di sono messi insieme per cui meglio che vadano a casa a godersi la loro love story» e ancora «Mediaset nei reality paga solo i diritti per le storie d'amore fasulle ahahhahahahaahaha Ma cambiamolo sto copione eddai su»