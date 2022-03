Isola dei Famosi, Roger Balduino conquista tutte: ecco chi è il modello e surfista arrivato in Honduras

È entrato certo di giocare come naufrago ma così non è. Roger Balduino arriva in Honduras per partecipare a L'Isola dei Famosi e il debutto è un flop per il pubblico, anzi per i voti. Perde alla sfida contro Nicolas Vaporidis che era stato accoppiato (dal fato) con Estefania Bernal (ex Miss Argentina). Il modello e imprenditore 30enne invece era stato messo insieme a Jovana Djordjevic (modella). La prima nomination era aperta ma Roger ha perso e ha dovuto abbandonare l'Isola. I voti non lo hanno scelto, ma su Twitter è in tendenza. Molti in italia non lo conoscono, ma la sua bellezza è stata notata subito.

Isola dei Famosi, chi è Roger Balduino?

Roger Balduino è nato a Erechim, in Brasile, nel 1992. Debutta giovanissimo nel mondo della moda dove grazie alla sua innegabile bellezza si è fatto ben presto conoscere, diventando un modello di fama internazionale. Grazie al suo lavoro si è poi trasferito in Italia, precisamente a Milano.

Vita privata

Non abbiamo molte informazioni attuali sulla sua vita privata perché è molto riservato. Non sappiamo se ha figli o moglie. Alcuni siti specializzati in gossip, parlano di un suo vecchio flirt con Naomi Campbell. Ma questa notizia non è mai stata confermata né dalla Campbell, né da Balduino. Quindi allo stato attuale delle cose è solamente un presunto flirt. E all'Isola si presenta come single.

Passioni e hobby

Dal suo profilo Instagram però alcune cose sono chiare: ama lo sport, che pratica assiduamente per mantenersi in forma, in particolare il surf. Sui social, oltre a pubblicare i luoghi magnifici che visita grazie al suo lavoro, il modello molto spesso pubblica foto in compagnia della madre e del fratello minore a cui è molto legato.

I messaggi social

Come molti altri dei naufraghi di questa edizione dell'Isola, anche Roger Balduino ha annunciato sui social la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. «Quest’anno sarò parte del cast e sono prontissimo e carichissimo a sfidare la natura incontaminata delle Honduras». Per lui si tratta di un’esperienza del tutto nuova, molto diversa da quelle vissute fino adesso: il modello si mette in gioco uscendo dalla sua comfort zone, ma certo delle sue capacità fisiche.

Peccato che già al primo televoto sia eliminato, ma la sua seconda possibilità sarà su Playa Escamada, altra novità di questa edizione.