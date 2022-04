Isola dei Famosi 2022, Marco Cucolo "scarica" in diretta (la fidanzata) Lory Del Santo: «Io non c'entro nulla con lei»

Nella scorsa puntata de L'Isola dei Famosi 2022 è emerso un retroscena che ha fatto oscurare la luce di Lory Del Santo. Pare che dietro alla nomination di Nicolas Vaporidis ci fosse infatti una manovra abile di Lory, che smentisce tutto. Il dubbio è stato insinuato e i naufraghi ormai non vedono più di buon occhio la Del Santo. Roberta Morise, Estefania Bernal e Blind sono i più sicuri che Lory menta.

Isola dei Famosi 2022, Lory Del Santo giù la maschera

E stasera Ilary Blasi torna sulla questione per cercare di far cadere un po' di maschere. «Io non ho ben capito che gioco sta facendo, non mi piace, non la vedo sincera, ha solo interesse a farci litigare. Lei si da da fare solo quando spuntano le telecamere» Roberta è diretta. Estefania le fa da eco: «Non mi piace che parla dietro con tutte le persone invece di dirti e cose in faccia», e Blind rincara la dose: «Io i miei problemi l'ho sempre affrontati faccia a faccia e non sopporto i falsi. Quindi lei che ama mettere zizzania a me non piace».

La naufraga prova a difendersi

Lory però vuole difendersi: «Io non so in Italia che problemi avete perché non ce li dicono, ma qui ne abbiamo diversi. Se si parla quando ci sono le telecamere è perché ti vuoi far vedere, se non parli è perchè complotti, qua è impossibile sapere come comportarsi io ho chiesto a tutti di darmi degli indizi così saprò cosa fare da ora in poi».

Le parole dure di Luxuria

L'arringa della Del Santo non convince e Vladimir Luxuria ha qualcosa da dirle dallo studio: «Tu sembra che hai sempre questo sguardo perso ma secondo me te sai bene dove andare perché già l'hai fatta l'Isola e ti consiglio anche di non far finta di non sapere come si chiama Estefania perché lo sai benissimo e questa è una grandissima mancanza di rispetto».

Il fidanzato scarica Lory

A stupire tutti però è l'intervento del fidanzato della naufraga, Marco Cucolo. Notoriamente silenzioso stasera Marco vuole dire la sua e le sue parole spiazzano tutti: «Il gruppo non ha nessun problema con me, io non sono partecipe alle sue dinamiche». Ilary sconvolta non può far atro che dire: «Scusa mMarco ma la stai a scaricare?». Cucolo vuole spiegarsi meglio, ma il risultato non cambia: «No io sono con lei però le ho detto che io voglio godermi questa esperienza e non voglio che il gruppo riversa il risentimento che hanno verso lei poi su me».