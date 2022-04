Isola dei Famosi 2022, Vladimir Luxuria accetta le scuse di Nicolas Vaporidis: «Mi hai offesa, ma ci vediamo quando torni»

Nicolas Vaporidis nell'occhio del ciclone a L'Isola dei Famosi 2022. È lui uno dei naufraghi più discussi di questa edizione. Nessuno gli crede, un carattere non sempre compreso ma una tenacia che gli ha permesso di essere due volte leader e il primo a riuscire a pescare. Ma nonostante il suo impegno per il gruppo ancora Nicolas non convince.

Isola dei Famosi 2022, Vladimir Luxuria zittisce Nicolas Vaporidis: «Porta rispetto e chiamami "Cara" e non "Caro"»

Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis è uno stratega?

«Io non ho una strategia è la prima volta che partecipo ad un reality, ci metto un po' ad aprirmi e a farmi conoscere, non sono un accentratore e ho bisogno dei miei spazi forse per questo non piaccio ma è il mio carattere. Mi dispiace, cercherò di essere più aperto» cerca a spiegarsi l'attore.

Le scuse a Vladimir

Ma poi è proprio lui a tornare su una questione che la scorsa settimana ha fatto molto infuriare Vladimir Luxuria.

«Ti chiedo scusa e spero di non averti offeso chiamandoti Caro, io sono un grandissimo sotenitore della libertà assoluta te lo giuro e spero accetterai le mie scuse perché non era mia intenzione offendere nessuno»

L'ex deputata aspettava queste parole e non può far altro che apprezzare: «Hai detto una cosa che mi ha offesa e ha offeso tantissime persone sei molto suscettibile ma io accetto le tue scuse. So chi sei e quando tornerai in Italia ci faremo un bicchiere io e te»