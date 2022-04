Isola dei Famosi 2022, Patrizia Bonetti abbandona per le ustioni: ecco chi è l'influencer che voleva diventare naufraga

Era arrivata in Honduras lo scorso giovedì ma pare proprio che l'esperienza di Patrizia Bonetti a L'Isola dei Famosi 2022 sia giunta al termine. Dopo la prova del fuoco la ragazza che sperava di diventare una naufraga è stata invece tenuta sotto osservazione a causa delle gravi ustioni che ha riportato. Di lei ha parlato la scorsa puntata Ilary Blasi dicendo che Patrizia stava bene, ma ieri il file Bonetti non è stato proprio aperto in diretta. oggi si alzano i rumors e pare proprio che Patrizia abbia abbandonato il reality e stia già tornando in Italia.

Isola dei Famosi 2022, chi è Patrizia Bonetti?

Conosciuta soprattutto dal popolo del web, Patrizia Bonetti aveva tantissime apsettative su questa esperienza a l'isola ma ora i giochi pare che per lei siano finite. Nata il 30 settembre 19995 a L’Avana ed è una nota influencer, nonché modella italo cubana, nata da mamma cubana e papà italiano, o meglio bolognese. Ha frequentato l’università della Luiss a Roma, ma ha lasciato gli studi per dedicarsi totalmente ai social. La sua è una famiglia benestante e non l’ha mai nascosto. Su Instagram, mostra tutto senza timore dai suoi viaggi allo shopping di lusso. Molto amica di Aida Yespica, Patrizia Bonetti ha sfilato anche per vari brand in occasione delle Fashion Week. Prima ancora di arrivare all’Isola dei Famosi, ha preso parte alla 15esima edizione del Grande Fratello, quando aveva ancora 22 anni, all’epoca condotto da Barbara d’Urso. Il suo nome era già noto tra i giornali di gossip per alcune storie d’amore con importanti volti del mondo dell’imprenditoria italiana. Oggi Patrizia Bonetti lavora come testimonial e web influencer e spesso è ospite di programmi televisivi come Pomeriggio 5 e Domenica Live.