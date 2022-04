Isola dei Famosi 2022, scoppia il caso Patrizia Bonetti: la denuncia dei fan. «L'hanno ustionata loro. La fiamma troppo vicina al viso»

Torna per il quinto appuntamento stasera L'Isola dei Famosi 2022. Al timone del reality in onda su Canale 5 Ilary Blasi con Nicola Savino, Vladimir Luxuria e Alvin pronti ad aiutarla. La fame comincia a farsi sentire e i nervi dei naufraghi saltano a Playa Accoppiada così come a Playa Sgamada. E se nella scorsa puntata dell'Isola, sono sbarcati in Honduras Guendalina ed Edoardo Tavassi, stasera, dovrebbero approdare a cayo Cochinos, Nick Luciani e Silvano Michetti dei Cugini di Campagna.

APPROFONDIMENTI PERSONE Isola dei Famosi 2022, Patrizia Bonetti TELEVISIONE Patrizia Bonetti costretta ad abbandonare TELEVISIONE Guendalina ed Edoardo Tavassi sbarcano all'Isola TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Zequila ci prova con Jovana: la reazione... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, l'emozionante messaggio del figlio di... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Vladimir Luxuria zittisce Nicolas... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Lory Del Santo "burattinaia"?... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, entra Guendalina Tavassi con il fratello... TELEVISIONE Isola dei Famosi, perché Floriana ha deciso di restare? TELEVISIONE Isola dei famosi, Guendalina Tavassi ancora assente: cosa... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Melandri e la crisi familiare:... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Jeremias Rodriguez affonda Antonio... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Patrizia Bonetti che fine ha fatto?... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Blind "crolla" in diretta:... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, la scelta di Ilona Staller: eliminati e... IL CALENDARIO Concerti a Roma fino al 3 aprile, da C'Mon Tigre a Gianna... PERSONE Isola dei Famosi 2022, Estenia Bernal incanta: ecco chi è... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, è passione tra Roger ed Estefania:... TELEVISIONE Isola dei famosi, Vaporidis prende in giro Floriana: il gesto...

Isola dei famosi 2022, Patrizia Bonetti dove sta? La denuncia dei fan

Grande mistero sul destino di Patrizia Bonetti. La naufraga è sbarcata a Cayo Cochinos giusto il tempo di una Prova del fuoco e subito dopo sparita a causa delle ustioni riportate sul corpo. Proprio la prova delle prove sarebbe costata cara all'influencer che secondo le indiscrezioni potrebbe già essere tornata in Italia. Sul suo profilo Instagram ufficiale si possono vedere dei post ambigui che sembrerebbero mettere proprio la parola fine sull'esperienza in Honduras.

Isola dei Famosi 2022, Patrizia Bonetti costretta ad abbandonare per le ustioni: «Sta già tornando in Italia». Le indiscrezioni

La naufraga è già in italia?

«Ho capito che a volte fermarsi è importante tanto quanto andare avanti a tutti i costi», si legge in uno firmato dallo staff che cura la sua pagina. Ed ancora, un altro scatto di tre giorni fa: «Shadow of B», ma stavolta a firmarlo non è lo staff ma l’hashtag Patrizia Bonetti. L’ultimo scatto è di qualche ora fa: «Bisogna avere il caos dentro di sè per partorire una stella danzante» firmato Patrizia Bonetti. Insomma tutti gli indizi sembrerebbero confermare i rumors, quindi Patty potrebbe già essere in italia.

Isola dei Famosi 2022, Patrizia Bonetti che fine ha fatto? «Si è ustionata nella prova del fuoco. È sotto osservazione»

La reazione dei fan

I fan si chiedono come sia possibile che nessuno, neanche la Blasi la abbia mai citata (a parte di sfuggita nella puntata di lunedì scorso) ne abbia dato informazioni di salute sulla ragazza. E se da una parte c'è chi deride Patty per la sua fugace permanenza («è duarata meno di Flavia Vento»), c'è anche chi se la prende con la produzione: «L'hanno ustoniata animali» e c'è chi è sicura di aver visto che la causa dell'ustione fosse dovuta alla fiamma troppo vicina: «per forza la fiamma della sua parte era più vicina a lei, si vede benissimo dal video». La prova vedeva la Bonetti contro Roberta Morise e in diretta le due ragazze dopo 3,51 minuti hanno mollato insieme, ma la prova è stata data vinta alla Morise perchè Patrizia si era leggermente spostata. In effetti l'influencer in quel momento ha provato a dire che secondo lei la sua fiamma era troppo vicina al volto rispetto a quella della collega, ma la frase è stata fatta scivolare così. Intanto nè la produzione nè tantomeno la diretta interessata ha ufficializzato nulla, quindi è possibile che stasera sapremo qualcosa in più.

Isola dei Famosi 2022, Guendalina ed Edoardo Tavassi sbarcano a Cayo Cochinos: il web esplode: «Finalmente entrano i vincitori»

I nominati

Su Playa Accoppiada sono al televoto Lory Del Santo e Marco Cucolo, Blind e Roberta Morise, Jeremias e Gustavo Rodriguez, sarà una di queste coppie che dovrà andare in esilio su Playa Sgamada. E proprio DAll'Isola degli "eliminati" una coppia potrà rientrare nel gioco su Playa Accoppiada mentre un altro concorrente dovrà lasciare definitivamente il reality e tornare in Italia, così come ha fatto la scorsa settimana Antonio Zequila.

Isola dei Famosi 2022, Zequila ci prova con Jovana: la reazione in diretta del marito Filip Djordjevic

I giochi di seduzione

Stasera sarà protagonista anche Ilona Staller che si metterà in gioco in una prova di seduzione insieme a Lory Del Santo. Chi la spunterà fra le due?