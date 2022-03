Isola dei Famosi 2022, Patrizia Bonetti che fine ha fatto? «Si è ustionata nella prova del fuoco. È sotto osservazione»

Isola dei Famosi 2022, tutto può cambiare e così è. Nella scorsa puntata tre nuovi naufraghi approdano a Playa Accoppiada, ma essendo il gioco delle coppie solo due sono rimasti. Blind vince al televoto, per l'influencer Patrizia Bonetti e la showgirl Roberta Morise invece il posto dipenderà dalla prova del fuoco.

Le due donne vengono messe di fronte a due fiamme e dimostrano che il Sesso "debole" in realtà è quello forte. Le due concorrenti non mollano e resistono 3.51 entrambe. Dopo un replay mandato dalla regia però si vede che patrizia si è leggermente spostata, quindi la prova è vinta da Roberta. Così mentre Roberta è rimasta su Playa Accoppiada in coppia con Blind, Patty avrebbe dovuto raggiungere Jovana Djordjevic, Roger Balduino, Marco Melandri e Cicciolina su Playa Sgamada. Ma così non è stato. Infatti ancora stasera Patrizia non c'è, ma che fine ha fatto.

«Patrizia sta bene, ma nella scorsa puntata si è ustionata alla prova del fuoco quindi preferiamo tenerla sotto osservazione». Con queste parole è Ilary Blasi stessa a spiegare cosa sta accadendo e che fine ha fatto l'influencer. Quindi Patrizia arriverà probabilmente nella prossima puntata.