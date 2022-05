Isola dei Famosi 2022, «c'è un chirurgo che fa il botulino ai naufraghi»: ecco chi ne avrebbe approfittato. L'indiscrezione dell'esperta

L'Isola dei Famosi 2022 continua a fare il pieno di ascolti. Tra liti, amori (veri e finti) e prove i naufraghi continuano ad appasionare i telespettori con la loro avventura. La fame si fa sentire e con «la maledizione dell'isola» che incombe sono sempre più i concorrenti che vengono portati in infermeria per delle cure urgenti. Ma tra una medicazione e l'altra pare che i vip starebbero facendo, di nascosto, anche il botulino. A lanciare l'indiscrezione bomba è stata il chirurgo Dvora Ancona, nota ai telespettatori per le sue ospitate nel salotto di Barbara D'Urso. «Non mi va giu' perché mi chiedo come sia possibile che si arrivi an andare all'Isola dei Famosi con qualcuno che arrivi dall'hotel per fare i filler ai naufraghi».

Secondo il popolare chirurgo insomma in Honduras i medici non darebbero mai di straforo cibo extra ma nel reality show di Ilary Blasi (all'occorrenza) le punturine per i ritocchini estetici sarebbero concesse sottobanco. delle insinuazioni molto forti che la Ancona lancia dal suo profilo instagram.

Le due naufraghe prese a modello dalla professoressa sono Lory Del Santo e Carmen Di Pietro.

«Qualcuno è stato appena riempito come un maialino. Abbiamo capito che all’Isola vanno anche i medici estetici. In sette giorni Carmen è cambiata: zigomi più gonfi, botulino appena fatto. Lory una settimana fa era tutta un’altra, screpolata, con herpes in bocca. Ora improvvisamente è un fiore, tutta riempita in faccia».

Nessuna conferma o smentita da parte della produzione del reality show, ma la dottoressa aggiuge che presto analizzerà il caso di altre concorrenti. E qui bisognerà tenere gli occhi aperti su guendalina tavassi che non si è mai nascosta dichiarando piu' volte di essere ricorsa alla chirurgia estetica, filler e punturine comprese.