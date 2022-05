Isola dei Famosi 2022, Vaporidis e Mercedesz è guerra: «Non è onesta con Edoardo». Tavassi dubbioso: «Non mi fido di lei»

Nicolas Vaporidis torna al centro delle accuse. Stavolta a mettere sulla gogna l'attore sono state un gruppetto di naufraghe capeggiate da Mercedesz Henger. La lite è scoppiata per le nomination che al naufrago non sono proprio andate giu'. E nel mezzo ci va anche Edoardo Tavassi che dubita della figlia di Eva Henger. Stasera Ilary Blasi torna ad affrontare la questione. «Sì ho rosicato per la nomination, essere nominato da Carmen, da Nick e da lei, tutto questo è sfociato in un suo accanimento nei miei confronti e non le si può dire nulla. Quello che è successo tra me e Edo ... mettersi in mezzo e giudicarmi in quel modo non mi è piaciuto e non lo approvo».

Isola dei Famosi 2022, Nicolas contro Mercedesz

Nicolas è proprio contrariato. «Secondo me lei ha un atteggiamento forzato, comportarsi come una moglie dopo 5 giorni è un tantinello sospetto, si è attaccata a Edo come Carmen si attacca agli spaghetti. Se fosse onesta aspetterebbe i tempi di Edoardo....visto che Marcedesz prima di entrare era anche fidanzata, secondo me è un tantino forzato». È entrata puntando il fratello di Guendalina Mercedesz e la liason stava per scattare ma ora tutto viene ribaltato. La Henger non sta zitta e buna a sentire gli "insulti": «Io dico che se non me ne fregava niente non avrei mai provato a dargli cosa pensavo. Sono stata derisa ed esclusa da un gruppo che non pensavo esistesse».

Edoardo non si fida

Questa difesa estrema di Mercedesz però fa insospettire anche Edoardo: «Io scherzo e gioco ma lei non è la mia ragazza, le conferme da lei le devo ancora ricevere». Anche Guendalina vede una reazione troppo forzata anche perchè lei sapeva che Mercedesz si era lasciata pochissimo tempo prima di approdare in Honduras: «Io se mi lascio minimo minimo sto reclusa due mesi a piangere».

Le parole di Mercedesz

La Henger è provata: «Forse mi sono affezionata troppo in fretta, ma mi sembrava reciproca. Guendalina non sapeva che ero fidanza, l'ho detto che mi ero lasciata da pochissimo. Il mio ultimo fidanzamento è stato un anno fa, poi ho avuto due frequentazioni».

Ilary mette all'angolo Edoardo

Il gruppetto Nicolas, Guendalina ed Edoardo ormai non credono piu' a Mercedesz e Ilary decide di mettere Edo alle strette chiedondogli di decidere una volta per tutte da che parte stare: se da quella di Mercedesz o da quella di Nicolas. Tavassi sceglie l'amico: «Di lui mi fido, di lei no. Lui in due mesi mi ha dimostrato che posso fidarmi, poi se si era lasciata una settimana prima entrare in teoria ha fatto una clip n cui dice mi piace quello...era fidanzata? Allora non mi fido»