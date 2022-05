Isola dei Famosi 2022, Nick Luciani operato al piede: «Gli è entrato un corallo nel piede. Roger rientrerà». L'annuncio di Alvin

Diciassettesimo appuntamento con L'Isola dei Famosi 2022. L'alba di una nuova era: 4 nuovi naufraghi sbarcheranno in Honduras e due degli sgamadi rientreranno in gioco. Tutto può cambiare e da stasera tutto cambierà. Al via della puntata Alvin dà gli aggiornamenti: «Nick Luciani è con le stampelle perché ha subito un intervento perché gli era entrato un corallo nel piede. Roger Balduino ha subito una piccola distorsione, quindi qualche giorno di riposo e poi entrerà». Ilary Blasi ironizza: «Un lazzaretto insomma».

E in effetti la stituazione sull'Isola non è delle migliori. Dopo l'addio di Patrizia Bonetti che ha dovuto lasciare il gioco per le ustioni riportate a seguito della prova del fuoco, poi Blind ha lasciato la Palapa per un'infezione cutanea, Laura Maddaloni per svenimenti e Guendalina Tavassi anche nell'ultima puntata non c'era. Tutti tornati in palapa e stasera anche la sorella di Edoardo è tornata. «Per colpa di questo cretino - la naufraga indica il fratello - non mi credeva nessuno che stavo male, ma ora sto bene».