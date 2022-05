Isola dei Famosi 2022, Alessandro "molla" Maria Laura: «Non mi fido». Guendalina rincara la dose: «È una truffadores»

La scorsa puntata Carmen Di Pietro ha "barattato" un piatto di pasta al giorno (per 3 giorni) del sapone, sali da bagno e la tinta per capelli in cambio di tre giorni di “libertà” per Alessandro Iannoni e Maria Laura De Vitis. Non ha resistito e ha accettato di lasciar dormire per tre notti il figlio con la ex di Brosio. Ma non è riuscita a gestire la sua gelosia mamma Carmen. «Tornando indietro non avrei neanche accettato».

Isola dei Famosi 2022, Carmen contro Maria Laura

Alessandro però aveva già messo in chiaro che sull'isola non avrebbe mai ceduto a nessuna tentazione e così è stato. Ma Carmen non si fida della nuova arrivata. «Lei è una calcolatrice e non porta neanche piu' rispetto nei miei riguardi e fa battute in cui mi provoca e se le potrebbe risparmiare queste cose». L'ex pupa si scusa e la Di Pietro accetta. Stasera Ilary Blasi all'Isola dei Famosi 2022 in diretta fa vedere ai naufraghi i videoclip dei momenti privati di Alessandro e Maria Laura. Il figlio di Carmen ha voluto mettere le cose in chiaro anche con la ragazza: «Per ora siamo solo amici». Maria Laura uscita dalla capanna si sfoga con Mercedesz Henger.

Isola dei Famosi 2022, Maria Laura De Vitis (l'ex di Paolo Brosio) sbarca in Honduras

Alessandro fa marcia indietro

«Lei troverà una persona perché è una brava ragazza, ma a me su di lei i dubbi rimangono - spiega Alessandro in diretta - lei ha avuto modo di studiare i rapporti mamma figlio e si è magari inserita per andare avanti nel gioco. Sono dubbi che ho e che potrò togliermi solo in italia», la conduttrice chiede anche alla naufraga cosa prova in questo momento. «Non nego di esserci rimasta male e di essermi costruita un castello in aria. Forse sono stata troppo in tutto».

Ma Alessandro, anche se con estrema educazione, non si lascia "fregare": «A me dispiace però io fin dall'inizio avevo dubbi sul fatto che tu avessi zero interesse nei miei confronti ma solo voglia di giocare. Io anche ci sono rimasto male». trovano cos' di nuovo un punto d'incontro mamma e figlio.

Paolo Brosio e Maria Laura insieme da Barbara d'Urso dopo la rottura: «È finita, ma ci siamo amati tanto»

La reazione di Guendalina

Guendalina Tavassi non riesce a stare ferma a sentire, fa delle smorfie e Ilary non può che chiedere cosa sta pensando:

«Ma come può dire cose del genere. Queste so' arrivate come conquistadores ma so' tre truffadores. Alessandro è la persona piu' dolce e umile che conosca. lui è sempre stato sincero, hai fatto tutto di corsa perché non volevi uscire dal programma»