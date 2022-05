Isola dei Famosi 2022, tra Lory e Nicolas scoppia la lite: «Mi attacca solo perché esisto». L'accusa di Vaporidis: «Parli alle spalle»

All'Isola dei Famosi 2022 le liti sono all'ordine del giorno. Tra i concorrenti più presi di mira dai naufraghi è Lory Del Santo che ormai è sempre più sola. È tra quelle che è stata mandata più volte al televoto e appena possibile tutti le vanno contro. Stasera nel collegamento in diretta con Ilary Blasi scoppia una lite, un'altra, tra Nicolas Vaporidis e Lory.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Lory Del Santo sotto attacco TELEVISIONE Marco Cucolo "scarica" in diretta (la fidanzata) TELEVISIONE Lory Del Santo "burattinaia"? IL PERSONAGGIO Lory Del Santo, dalla morte dei figli al (giovanissimo)... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, tutti furiosi contro Vaporidis:... PERSONE Lory Del Santo, passeggiata al naturale a Roma (Olycom)

Isola dei Famosi 2022, Lory Del Santo sotto attacco. Luxuria svela il motivo: «Ti puniscono perché non ti sei schierata»

Isola dei Famosi 2022, lite in diretta tra Lory e Nicolas

L'attrice e regista è ormai esausta di essere attaccata sempre da Vaporidis e stasera lo grida a gran voce: «Nicolas mi attacca solo perché esisto, non ha motivazioni! Io non ho mai parlato male di nessuno, anzi dico solo cose carine. Nicolas va in video solo se litiga, altrimenti pesca». Ma l'attore, spalleggiato da Edoardo sottolinea la verità: «Tu parli all’orecchio delle persone non parli davanti a tutti!» Ma se questa è la verità per Nic e l'amico, è un'assoluta bugia per Lory che si difende sottolineando che lei non ha mai detto nulla contro nessun naufrago.

Isola dei Famosi 2022, tutti furiosi contro Vaporidis: «Nicolas (detto Sampei) vuole fare tutto da solo»

La nomination di Maria Laura

A metterla sotto accusa perà ora scende in campo anche Maria Laura De Vitis che decide di mandare in nomination la Del Santo: «Escludo Mercedesz perché ha iniziato questo percorso con me e la vedo ormai come una sorella maggiore, escluso Carmen perché anche se ha l’occhio vigile su di me le voglio bene e quindi per esclusione devo mandare Lory».

Isola dei Famosi 2022, Marco Cucolo "scarica" in diretta (la fidanzata) Lory Del Santo: «Io non c'entro nulla con lei»

La replica

Rimane perplessa Vladimir Luxuria che critica la scelta dell'ex di Brosio e Lory rincara la dose: «Su quest’isola le cose funzionano al contrario: non insulti nessuno e vieni nominato, insulti pesantemente e ripetutamente qualcuno e vieni risparmiato. C’è qualcosa che non ho capito».