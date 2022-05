Isola dei Famosi 2022, come sta Roger? «Distorsione e tutore». Il modello verso l'addio? Arrivano quattro nuovi naufraghi

Manca veramente pochissimo, tra qualche ora ci sarà una nuova puntata de L'Isola dei Famosi 2022. Tante le sorprese e le emozioni che Ilary Blasi con l'aiuto di Alvin (in Honduras) e Vladimir Luxuria e Nicola Savino (in studio) hanno preparato per i telespettatori per questa diciassettesima puntata. Stasera come già annunciato la scorsa settimana dalla padrona di casa entreranno nel gioco quattro nuovi naufraghi che ribalteranno ancora gli equilibri già precari. Stasera, sbarcheranno in Honduras quattro nuovi concorrenti: una donna e tre uomini. Di chi si tratta? Pamela Petrarolo (ex ragazza di Non è la Rai), Marco Maccarini (ex veejay), Gennaro Auletto (modello) e Luca Daffrè (ex volto di Uomini e Donne).

Isola dei Famosi 2022, i nominati

Mentre Laura Maddaloni è definitivamente stata eliminata e Marco Cucolo migrato su Playa Sgamada stasera sono quattro i concorrenti al televoto. Blind, Lory Del Santo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis, uno tra loro lascerà la Palapa. Possibile anche, come ormai accade da qualche settimana, che la Blasi decida di aprire un televoto flash su Playa Sgamada. Tra tutti i naufraghi, quelli esiliati lì ora sono Estefania Bernal, Licia Nunez, Clemente Russo, Marco Cucolo e Fabrizia Santarelli.

Gli infortunati

Non c'è pace in Honduras, la fame e la mancanza di energie stanno facendo crollare i vip. Dopo l'abbandono da parte di Patrizia Bonetti a causa delle ustioni riportate durante la prova del fuoco, anche Guendalina Tavassi, Blind e Roger Balduino non sono stati bene. Ma mentre l'ex concorrente di X Factor e la sorella di Edoardo, dopo qualche giorno in osservazione sono tornati ora in Palapa per quanto riguarda Roger Balduino non si sa nulla.

Come sta Roger Balduino?

Il modello si è infortunato in diretta la scorsa puntata durante un duello con Clemente Russo. La paura è stata tanta perché il ragazzo si è accasciato a terra senza dare spiegazioni. Fu Alvin a chiarire quanto accaduto: «È stato immobilizzato l’arto, la caviglia in modo particolare e a breve sarà sull’elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento per capire se ci sarà qualcosa di rotto nel piede, farà una radiografia. Ora sta meglio, capiremo quali sono le sue effettive condizioni», ha spiegato Alvin in diretta.

Un ulteriore aggiornamento è poi arrivato al termine della puntata. «Per fortuna non ci sono fratture ma si tratta di una distorsione – ha specificato l'inviato – Nei prossimi giorni capiremo se Roger potrà continuare la sua avventura sull’Isola». Stasera sicuramente ne sapremo di piuì. Intanto sui profili social Alvin stesso risponde ai fan preoccupati dando aggiornamenti last minute: «Distorsione e tutore». Non è ancora chairo se Roger potrà continuare la sua avventura nel reality di Canale 5: i tempi di recupero potrebbero essere lunghi e dunque la sua permanenza sull'Isola compromessa.