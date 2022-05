Isola dei Famosi 2022, stasera la verità: chi abbandona? Le anticipazioni della diciannovesima puntata

Stasera, lunedì 23 maggio 2022, su Canale 5 va in onda la diciannovesima puntata dell'Isola dei Famosi 2022. A commentare le "prodezze" dei naufraghi ci saranno come sempre: la padrona di casa Ilary Blasi, che non mancherà di prendere anche un po' in giro Alvin, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. I concorrenti hanno scoperto che il programma sarà prolungato fino al 27 giugno e stasera in diretta ognuno dei naufraghi dirà cosa ha deciso di fare: se rimanere o abbandonare il reality.

APPROFONDIMENTI SOCIAL Guendalina Tavassi, l'ex marito è uscito dal carcere L'INDISCREZIONE Isola, «c'è un chirurgo che fa il botulino ai... PERSONE Cicciolina choc: «Ero una spia per l'Ungheria» TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi cade in diretta dallo... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, incidente in diretta per Nicolas... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Laura Maddaloni contro Luxuria: «Io... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, tra Lory e Nicolas scoppia la lite:... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Alessandro "molla" Maria Laura:... PERSONE Isola dei Famosi 2022, il difficile passato di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi, l'ex marito (Umberto D'Aponte) è uscito dal carcere. Parla la sorella di lui: «Ho paura a dirlo ma sono felice»

Isola dei Famosi 2022, le anticipazioni

Questi giorni al centro dell'attenzione c'è stato Edoardo Tavassi. Tra la storia con Mercedesz Henger che traballa e un passato difficile che a volte riaffiora per il fratello di Guendalina non sono stati giorni facili. E stasera proprio il naufrago formerà una "strana coppia" con Carmen Di Pietro e ci sarà da ridere. Una prova particolare per conquistare un dolce premio e dalla produzione garantiscono che scopriremo nuovi termini, ma d'altronde con Carmen è inevitabile.

Isola dei Famosi 2022, «c'è un chirurgo che fa il botulino ai naufraghi»: ecco chi ne avrebbe approfittato. L'indiscrezione dell'esperta

Le nomination

L'arrivo dei nuovi concorrenti ha fatto sicuramente saltare gli equilibri. Le liti non sono mancate tra Estefania, Roger e gennaro. Stasera sicuramente ci sarà un confronto. Inoltre scopriremo anche chi tra Roger Balduino, Estefania Bernal, Gennaro Auletto e Luca Daffrè dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada.