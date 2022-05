Isola dei Famosi 2022, Lory Del Santo sotto attacco. Luxuria svela il motivo: «Ti puniscono perché non ti sei schierata»

Lory Del Santo finisce nel mirino a L'Isola dei Famosi 2022. «Ha una teatralità in ogni sua cosa, è il suo schema di gioco», Vaporidis è chiaro. Tornata nel gruppo dopo settimane su Playa Sgamada Lory continua a essere isolata. Nessuno capisce i suoi atteggiamenti. Sembra faccia cose senza senso, così dicono i naufraghi. Taglia legna già tagliata, passeggia senza far nulla.....

Isola dei Famosi 2022, tutti contro Nicolas Vaporidis: «È un dittatore». Luxuria li zittisce: «Invece di lamentarvi fate qualcosa»

Isola dei Famosi 2022, tutti contro Lory

«Lei fa le cose per far vedere che le fa. Quando le spieghi che non ha senso mettere un pezzetto di legna perché ci sono due tronchi grossi già dentro e sta sprecando legna, lei inizia a fare questa forma di vittimismo e questa cosa è infinita e va avanti fino a quando non ci sono le nomination e la rimandi di là» Il fratello di Guendalina ha un piano preciso: «Nominarla e mandarla di nuovo dillà». Per Guendalina tavassi la fidanzata di Marco Cucolo diventa Lory Del Sacco. «Sono due comici e sono qua per far ridere mi chiamassero come vogliono. Io non sono neanche libera di bruciare un ramoscello perché devo chiederlo a Roger. La libertà è relativa in questo gruppo»

Isola dei Famosi 2022, Lory Del Santo "burattinaia"? «Nicolas Vaporidis manovrato da lei»: la confessione di Laura Maddaloni

La reazione di Luxuria

Lory tornata da Playa Sgamada ha scoperto che i due gruppi non c'erano più e che i naufraghi erano di nuovo tutti uniti, nonostante ciò la naufraga si è sentita pressata nel dover scegliere il gruppo a cui appartenere.

Vladimir Luxuria ha la sua teoria sulla questione e non può non dirla: «Una persona può sentirsi utile anche mettedo un pezzettino di legno nel fuoco. Sennò è inutile dire che Nicolas è un dittatore lo siete tutti. Ti mettono da parte perchè tu non ti sei voluta schierare con nessun gruppo»