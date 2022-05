Isola dei Famosi 2022, Fabrizia Santarelli arriva in Honduras: ecco chi è la Bonas con una laurea da 110 e lode in Giurisprudenza

La famiglia si allarga e Fabrizia Santarelli è pronta per sbarcare in Honduras e unirsi agli altri naufraghi per iniziare la sua avventura a L'Isola dei Famosi 2022. Lunghi capelli castani, sorriso accattivante e una parlantina niente male. Fabrizia è una bellezza mediterranea prorompente, che ha collaborato con i più importanti brand di moda ma i telespettatori l'hanno conosciuta nei panni di Bona Sorte ad Avanti un altro. Il 2021, però, è stato un anno ancor più fortunato per la giovane modella, scelta per un piccolo ruolo nella miniserie di Mediaset Storia di una famiglia perbene, dove ha avuto la possibilità di recitare al fianco di Simona Cavallari e Giuseppe Zeno.

Fabrizia Santarelli è la nuova naufraga

«C'è posta per voi anche questa sera, è il secondo appuntamento della vostra rubrica Pesci scapoloni. C'è una nuova candidata che ci ha scritto e che vorrebbe raggiungervi».Con questo messaggio la Blasi la scorsa puntata ha avvisato Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni che è in arrivo un'altra bellissima naufraga, single, che potrebbe far perdere la testa a qualcuno. «Presto sarò una vostra compagna di avventure all'Isola - ha detto la Santarelli in una clip - Sono single da un po' e i tramonti mi aiuteranno a lasciare il cuore». Ecco anche nella clip la descrizione dell'uomo ideale: «Deve essere senz'altro colto e intellligente, data la mia laurea 110 e lode in Giurisprudenza». Ma non deve demordere il fratello di Guendalina: «Ho un grande debole per l'accento romano che è una delle cose più sexy che ci sia». Fabrizia si definisce «romantica», pertanto il suo partner ideale la deve «portare a vedere i tramonti, scrivere il suo nome sulla sabbia e cantare le canzoni di Claudio Baglioni». In Honduras stanno ripassando già i testi.