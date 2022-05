Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi fa una gaffe clamorosa in diretta e si blocca: Nicola Savino costretto ad intervenire

Non poteva mancare la gaffe (un'altra) di Ilary Blasi a L'Isola dei Famosi 2022. Dopo la "palapa" che diventa "patata" e la "palapa" che diventa "pelata" stasera la moglie di Francesco Totti ne sfodera un'altra delle sue. La conduttrice lancia gli ultimi 30 secondi che separano dalla decisione definitiva dei telespettatori tra chi eliminare tra Ilona, Licia e Lory, e parlando con Ilona fa una gaffes clamorosa.

Ilary ne ha combinata un'altra delle sue: «Nulla ti scuregxxa» al posto di «nulla ti scoraggia». Niente la Blasi non ce la fa a proseguire ride troppo e lascia il centro dello studio a Nicola Savino che è costretto a leggere lui le descrizioni delle tre naufraghe e ironizza: «Succede a tutti, poi ci si riprende».

L'intervento di Nicola Savino

Poi Nicola richiama Simona Ventura, storica conduttrice del reality: «Devi venire, che lei ha detto scoreggia». In studio nessuno trattiene le risate e il momento è stato twettato a piu' non posso. Finalmente dopo la pesantezza delle discussioni che hanno tenuto banco per tutta la puntata tra la famiglia Russo e Nicolas vaporidis arriva un po' di leggerezza e spontaneità a L'isola dei famosi.