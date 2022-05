Isola dei Famosi 2022, chi ha scelto Roger tra Beatriz e Estefania? Stasera la verità. In Honduras arrivano tre nuove naufraghe

Torna per il quattordicesimo appuntamento L'Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi con Alvin (in Honduras) e Nicola Savino e Vladimir Luxuria (in studio) sono pronti a regalare nuove e forti emozioni. Mentre i naufraghi continuano a discutere e a disunirsi quello che è certo è che stasera le dinamiche saranno ancora più ribaltate dall'arrivo di tre nuove naufraghe.

Isola dei famosi 2022, arriva Mercedesz Henger

Prima tra tutte entra stasera ufficialmente Mercedesz Henger. Mercedesz sarebbe dovuta sbarcare sull’isola ormai già diversi giorni fa . Purtroppo, la concorrente si è trovata costretta a rimandare il suo ingresso a causa di una tragedia che ha coinvolto la sua famiglia. Pochi giorni fa, infatti, la madre Eva Henger è stata vittima di un grave incidente stradale con il marito, Massimiliano Caroletti. Lo scontro frontale con un’altra automobile, che ha comportato la morte di due persone, avvenuto in Ungheria ha costretto la madre di Mercedesz e il marito a un ricovero d’urgenza. Per vigilare sulla situazione la figlia dell'attrice hard ha deciso quindi di aspettare a sbarcare a cayo cochinos. Torna dopo 5 anni così Mercedesz all'Isola, l'ultima (e prima) volta tutti ricorderanno lo spavento che si prese Alessia Marcuzzi (allora conduttrice del reality) dopo un'apnea della figlia di Eva che aveva fatto «prendere un colpo» alla Marcuzzi.

Altre due naufraghe approdano in Honduras

Ma oltre a Mercedesz arriveranno a Cayo Cochinos altre due concorrenti, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. La prima reduce dalla vittoria de La pupa e il secchione è nota per essere stata la fidanzata di Paolo Brosio. La seconda invece è famosa per il suo ruolo di Bona Sorte nella trasmissione Avanti un altro di Paolo Bonolis. E il loro scopo sarà quello non solo di conquistare l'Honduras ma anche i naufraghi single. Buon divertimento quindi a Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni.

La sorpresa per Guendalina Tavassi

E mentre c'è chi l'amore lo cerca nei Caraibi c'è chi lo ha lasciato in italia. il Cuore di Guendalina Tavassi è rimasto a Roma, ma stasera ci sarà una grande sorpresa per lei. Nel corso della diretta Guenda riceverà infatti un'incredibile sorpresa: potrà riabbracciare il fidanzato Federico ma per farlo dovrà compiere un sacrificio.

La scelta di Roger

All'Isola dei Famosi ci sarà inoltre la resa dei conti tra Roger Balduino, l'ex fidanzata Beatriz Marino e Estefania Bernal. Dopo che la confusione ha avvolto la testa del naufrago e anche dei telespettatori, ora bisogna fare chiarezza. Quali saranno i sentimenti del modello dopo l’arrivo dell’ex fidanzata e i giorni di lontananza con Estefania? Cosa farà una volta posto di fronte alle due donne? Possibile sempre che alla fine siano le donne a scegliere....

Chi verrà eliminato?

Uno tra Clemente Russo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada.