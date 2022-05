Isola dei Famosi 2022, il confronto choc tra Roger e Beatriz: «Non amo Estefania. Mi piace ancora Bea, ma non voglio starci»

Il momento tanto atteso della tredicesima puntata de l'Isola dei Famosi 2022 è arrivato. Beatriz Marino non vede l’ora di chiarire con il suo ex fidanzato Roger Balduino. «Sono arrabbiata, non so cosa aspettarmi ma lui sarà sorpreso. Non so se gli farà piacere vedermi», spiega agitata ancora sulla barca la modella a Ilary Blasi.

il confronto tra Estefania e Beatriz

Beatriz Marino è pronta per il faccia a faccia con l’ex Roger Balduino che quasi subito appena arrivato in Honduras (si vocifera addirittura in albergo) si è avvicinato a Estefania Bernal. I due, pur conoscendosi pochissimo, sembrano essere molto presi, al punto tale che lei non ha esitato a dire di essere disposta a sposarsi con lui. Sulla veridicità dei sentimenti dei due c'è però da settimane l'ombra dell'ex del modello. E Beatriz oggi, dopo la lettera della scorsa puntata, ora è pronta a dire in faccia a Roger cosa pensa di lui.

La Bernal è tranquilla....

Estefania nel frattempo prima di approdare a Playa Sgamada (dopo l'eliminazione) resta su una spiaggia e sarà proprio lei ad accogiere Beatriz. «Ma che sorpresa veramente non me lo aspettavo. Non la conosco e non so cosa le passa per la testa. Io mi fido di lui dal giorno che l'ho conosciuto qua di quello che è successo prima non mi interessa, del suo passato non posso far nulla». La Marino mette in chiaro subito le cose: «Io sono qua perché lui mi ha detto che dopo la sua mamma sono la donna che ha amato di piu' e che mi ama ancora. Mi ha preso in giro e mi ha detto un sacco di bugie». Estefania è agitata ma sicura dei sentimenti di Roger: «Non pensi che ora le cose sono cambiate? Che lui ora la pensi diversamente? Ma voi vi siete lasaciati o no?». i due non stavano insieme, ma il modello prima di partire per l'Honduras è uscito da casa sua. Beatriz è sicura che Roger quando la vedrà ricomincerà a provare delle cose per lei. «Io la capisco e mi spiace per lei, ma sono sicura che i sentimenti di Roger per me sono sinceri. Io mi fido di lui, lui non è un personaggio o un attore, è stato tutto intenso. Lui mi aveva già raccontato tutto di loro. ognuno ha il suo passato». L'ex di Roger raggiungerà il naufrago e rimarrà con lui sulla Playa qualche giorno. «Questo non lo sapevo - spiega Estefania - ma comunque sono tranquilla».

Il faccia a faccia tra Roger e la ex

Roger è nervoso e quando vede Beatriz trema anche se il sorriso rimane sul volto. «Io ti ho detto devo andare a casa perché non voglio piu' stare con te. Ti ho bloccato sui social». Bea è arrabbiata: «Mi hai detto Ti amo e mi hai detto che non potevi fidanzarti con me perché non eri pronto a darmi quello che volevo ma non mi hai mai detto che non volevi piu' stare con me?». Ma Balduino è sicuro di aver già detto tutto alla sua ex. «Bea leggi i messaggi quante volte ti ho detto esci con un italiano, conosci altri».

Beatriz chiede solo chiarezza, tra lascia e prendi lei non ci sta capendo piu' nulla (e neanche noi): «Se sei innamorato di un'altra pazienza anche se vuoi sposarti, ma devi dirmelo»

Le confessioni choc

Ma Roger chiarisce: «Non ho mai detto di essere innamorato dell'altra». Ilary chiede al modello che effetto gli ha fatto vederla: «Mi fa piacere se vuole rimanere rimanga, a me non cambia. È sempre bella.» La conduttrice affonda: «Se innamorato di Beatriz?» La risposta sconvolge: «Innamorato innamorato no, però mi piace, ho ancora sentimento per te - dice Roger guardando la ex negli occhi ( anche se lo sguardo gli cade spesso sul decolleté) - Sei la fidanzata che ho amato piu' di tutti, ma non voglio piu' stare insieme». Alla fine Vladimir vuole capirci qualcosa in piu': «Scusa ma abbiamo capito bene che non sei innamorato di Estefania?» Roger annuisce: «Si è vero non sono innamorato».

Quindi aveva ragione Beatriz quando soteneva che se Roger l'avesse rivista avrebbe rivoluto lei? Solo il tempo ce lo dirà e da questa sera l'isola sarà ancora piu' interessante.....