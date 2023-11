Grande Fratello, puntata di stasera annullata (a sorpresa) poco prima della diretta. Ecco il motivo

Il Grande Fratello stasera non andrà in onda. Alfonso Signorini aveva preannunciato la diretta nella serata di mercoledì, anziché come di consueto di giovedì, ma poche ore prima di andare in onda la decisione è stata cambiata. E il GF è tornato in programmazione per giovedì.

Il Grande Fratello non va più in onda: il motivo

La spiegazione è legata ad un'altra trasmissione,"Io canto generation", di Gerry Scotti, che sarebbe dovuta andare in onda giovedì. Il programma però è stato di nuovo spostato a data da destinarsi - c'è chi ritiene per evitare la "sfida" con la partita tra Sinner e Rune di giovedì sera - e quindi il Grande Fratello e Alfonso Signorini sono tornati alla programmazione originale, giovedì sera su Canale 5.

Cosa succederà nella puntata del 16 novembre

C'era grande attesa per la puntata del Grande Fratello, con l'ingresso nella casa di Perla Vatiero, l'ex di Mirko. Al posto del GF, questa sera Canale5 trasmetterà in prima serata il film "Il Gladiatore" con Russell Crowe.