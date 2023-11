Grande Fratello, stasera la nuova puntata: anticipazioni, nomination, sondaggi e nuova programmazione del reality di Canale 5

È mercoledì ma è già tempo di Grande Fratello. Come annunciato nell'ultima puntata, infatti, a partire da oggi il reality di Canale 5 cambierà giorno, andando in onda il mercoledì invece che il solito giovedì. Ma non è tutto. Dal mese di dicembre, si passerà da due dirette settimanali a una sola.

Pagelle ascolti tv: top e flop di ieri. Zalone, show, sfida Djokovic e Sinner, e in un attimo siamo tutti tennisti, Avanti Popolo, va indietro

Ma come si era conclusa l'ultima puntata? Dal salvataggio di Ciro all'eliminazione di Jill, passando per l'entrata rimandata di Perla nella casa del GF, vediamo insieme cosa è successo e cosa succederà invece nella puntata di oggi.