Grande Fratello, Letizia Petris: «Paolo? Mi fa sentire al sicuro, ma non ho mai detto che mi piace»

Al Grande Fratello uno dei rapporti piú veri e sinceri che è nato dentro la casa è sicuramente quello nato tra Letizia Petris e Paolo Masella. E il web li ama. Lei è fidanzata, lui single ma già dai primi giorni il feeling era fortissimo. Il macellaio romano è stato travolto dal carattere estroverso della fotografa romagnola e si è dichiarato, ma per non metterla in difficoltà con la persona che ha (o forse aveva) fuori si è poi allontanato.

Gf, Paolo e Letizia: è amore?

Poi però la lettera che Andrea, il fidanzato della Petris, ha fatto recapitare nella casa alla ragazza ha fatto sì che Letizia mettesse in discussione quel rapporto con lui che fino a quel momento aveva protetto e così è cambiato anche di conseguenza il rapporto con Paolo.

La confessione della Petris

Stasera Alfonso Signorini parla con i diretti interessati e parte dalla fotografa romagnola. «Quando sono con Paolo mi sento sicura. Vi sorprenderò». Tutte le ragazze sono in confessionale e Letizia confessa: «Dopo la lettera sono diventata più consapevole, libera e non voglio mai più sentirmi seconda a nessuna. Sono veramente contenta, ho delle ragazze qui dentro con cui sto creando una bella complicità, non mi hanno mai lasciato sole. Sono veramente contenta di dire che le risposte vengono dalla mia testa e dal mio cuore. Io mi sento sicura quando sono con Paolo – racconta la concorrente nel confessionale – precisando – non sono arrivata a delle risposte della mia vita, non si butta una relazione di 3 anni così. Sono arrivando a delle consapevolezze da sola, io sono la mia priorità». Secondo Beatrice Letizia non è molto presa da Paolo e lei confessa: «Io non ho mai detto che mi piace Paolo».

Per Paolo la cosa fondamentale, spiega, è rendere serena Letizia: «Se lei è felice io sono felice»