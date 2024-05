Caso Toti, Meloni: «Aspettiamo, sta governando molto bene»

(LaPresse) - Sul caso Toti "sono preoccupata? Vediamo, aspettiamo. Toti aveva detto che avrebbe letto le carte e penso che sia il minimo indispensabile per un uomo che sta governando molto bene la sua Regione aspettare le risposte e valutate". Così la premier Giorgia Meloni arrivando alla Fondazione Catella di Milano."Non mi vedo molto a Milano? Giuro che faccio del mio meglio, però sono una persona sola, probabilmente lo direbbero in molte altre città. Si fa quel che si può. Le risposte arrivano, cerchiamo di darle a tutti. Ci sono priorità e non ci sono città che vengono abbandonate. Cerchiamo di dare risposte a tutti, lo facciamo anche con Milano", ha affermato anche Meloni, prima dell'intervista con Maurizio Belpietro