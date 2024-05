Zhang Zhizhen, chi è il tennista cinese ai quarti degli Internazionali: Federer, il biliardo e un papà calciatore

L’edizione 2024 degli Internazionali BNL d’Italia passerà alla storia per i suoi incredibili forfait e per le tante sorprese. Agli ottavi di finale, in corso oggi al Foro, erano ben 6 (su 16 totali) i tennisti che non facevano dalla Top 20 mondiale. E se i due cileni Nicolas Jarry (24° Atp) e Alejandro Tabilo (34°) sono già un po’ più in alto in classifica, altri meno conosciuti stanno stupendo tutti. E’ il caso di Zhizhen Zhang, numero 56 del mondo, oggi vincente in due set (7-6 6-3) contro il brasiliano Thiago Monteiro (anche lui una rivelazione, essendo 106esimo).