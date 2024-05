Atp Roma, Tabilo-Zhang e Zverev-Fritz: quando si giocano, orario e dove vederle. Il programma del 15 maggio

Perso anche Dimitrov, spazzato via in tre set da Fritz, gli Internazionali di Roma entrano nella fase finale del torneo. Da domani infatti, mercoledì 15 maggio, cominciano i quarti di finali del torneo del Foro Italico, visibili come il resto del torneo su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Il caldo asfissiante in alcune ore della giornata non ferma in nessun modo l'affluenza del pubblico: sono molti gli autobus parcheggiati fuori dall'impianto in questi giorni, con gente che arriva da ogni parte d'Italia. Ma oltre questo, si gioca anche. E andiamo a vedere appunto chi si sfiderà nelle prossime ore.