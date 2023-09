Grande Fratello, Heidi Baci perde le staffe e dà un due di picche in diretta a Massimiliano Varrese: «No, non mi piaci»

Il faccia a faccia tra Massimiliano e Heidi non è andato come Varrese sperava. già perchè il tenebroso attore si è beccato un bel due di picche in diretta al Grande Fratello. Sembrava tra i due potesse nascere qualcosa, e chissà se poi accadrà, ma ora vanno ognuno per la propria strada.

Grande Fratello, Cesara zittisce Massimiliano: «Nessuna donna vuole essere considerata una preda da poca fatica»

Grande Fratello, Due di picche in diretta per Massimiliano

L'imprenditrice non sopporta l'atteggiamento di Massimiliano, si sente accerchiata e glielo dice in faccia. «Io mi sono sentita accerchiata.

Heidi chiude con Varrese

Massimiliano ammette di aver forse accelerato i tempi, ma crede ancora tra loro ci sia del tenero e paragona quanto sta accadendo nella casa tra lui e Heidi a quello accaduto tra Ascanio e Katia, ex concorrenti ora sposati e con due figli. Peccato che nel giro di 30 secondi la Baci lo ammutolisce.

"Heidi avresti preferito un tugurio con Vittorio?"

"SI"

Poi l'inquadratura su un Massi completamente devastato

IO MORTO#grandefratello #gf pic.twitter.com/J3w6i0erkE — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) September 25, 2023

Signorini va diretto e chiede alla corrente se prova attrazione per Varrese: «No non mi piace Massimiliano». Varrese? Si deve ancora riprendere.