Grande Fratello, Beatrice Luzzi commossa per i figli: «Io e il mio ex li abbiamo cresciuti da soli, non avevamo i soldi per una babysitter e non la volevamo»

Beatrice Luzzi si emoziona al Grande Fratello di fronte a un video dei figli. «Loro sono le mie gambe ora sono senza gambe». L'attrice parla dei suoi ragazzi nel reality e del suo amore per loro: «Ho dei nonni che sono su a Trieste e i miei un pò anziani. Ce le siamo tirati su da soli io e Alessandro perchè ci siamo innamorati di questi figli e gli abbiamo da tutto. Senza babysitter perché non avevamo soldi e neanche voglia ci fossero. Sono stata con loro 24h su 24, questa è la prima volta che ci allontaniamo in maniera forte».

Gf, Beatrice Luzzi emozionata per la sorpresa dei figli

Poi spiega i motivi della sua preoccupazione: «Andare a scuola e sapere che tua madre iena additata come l'antipatica non è facile. Sono preoccupata per loro perchè venendo qui metto in pericolo anche le loro vite, il loro entourage, il loro mondo.

Poi a sorpresa i ragazzi vanno nella casa. E riescono ad abbracciarsi. Beatrice in passerella, è freezzata, arriva il figlio Valentino «Sei bellissima e papà è bravissimo, non ti preoccupare per noi. Tieni duro ti prego». Arriva anche il figlio più piccolo Elia. Finalmente possono abbracciarsi.