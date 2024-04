Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 13 e domenica 14 aprile): da Francesca De André a Virginia Mihajlović ma anche Patty Pravo e Beatrice Luzzi

È arrivato il weekend ed è tempo di Verissimo. A partire dalle 16.30 su Canale 5, la padrona di casa Silvia Toffanin aprirà le porte del suo salotto per interviste di coppia, confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite. Moltissimi gli ospiti di oggi, sabato 13 aprile, e di domani, domenica 14 aprile. Scopriamo dunque le anticipazioni ufficiali.

Verissimo, gli ospiti di oggi

A Verissimo, Francesca De André racconta, in un'intensa intervista, le gravi violenze subite dall’ex compagno, ora condannato, in primo grado, a tre anni e tre mesi di reclusione per lesioni aggravate e maltrattamenti. In studio, Massimo Ghini e Lucrezia Lante della Rovere, protagonisti del film Ennio Doris – C’è anche domani. E ancora, saranno ospiti: Beatrice Luzzi con i figli Valentino ed Elia e la coppia nata a Uomini e Donne formata da Brando e Raffaella.

Domenica 14 aprile

A Verissimo intervista ritratto per un’icona della musica italiana: Patty Pravo. Intervista di famiglia per Romina Power, per la prima volta in studio con i figli Romina Carrisi, diventata da poco mamma, e Yari Carrisi Power. Inoltre, dopo tanto dolore per la perdita di papà Siniša, il momento pieno di gioia di Virginia Mihajlović e la storia di Giuseppe Giofrè, giudice del serale di Amici e in libreria con la sua autobiografia, dal titolo Stidda – Il coraggio di un sogno. Infine, prosegue la carrellata dei volti di Terra amara: questa settimana sarà la volta di Ergün Metin, l’attore che interpreta il personaggio di Vahap e di Erkan Bektaş, che nella serie è suo fratello Abdülkadir.