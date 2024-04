Beatrice Luzzi: «Per i miei figli ho sacrificato la carriera, è stato giusto così. Giuseppe Garibaldi? Avrei voluto viverla diversamente»

La vera vincitrice del Grande Fratello rimane lei, Beatrice Luzzi. Una donna forte. Una di quelle che ha scelto di dedicarsi alla famiglia, ai suoi figli e lasciare per un lungo periodo le scene. «Adesso che i ragazzi sono cresciuti, Elia ha 13 anni e Valentino 15, -racconta l'ex concorrente del GF a Chi - posso approfittare di tutta la meraviglia dell'infanzia che mi hanno trasmesso e finalmente tornare alla mia natura artistica. E, quell'investimento, posso riscuoterlo». Pure con gli interessi dopo essere stata una madre devota: «Ho messo i ragazzi al primo posto. E l'ho fatto - racconta ancora al settimanale diretto da Alfonso Signorini - perché sapevo che doveva essere così, è il motivo per cui ho aspettato tanto ad avere figli. Ho avuto la fortuna di trovare l'uomo giusto al momento giusto, quando ero pronta a dedicarmi ad altre vite».

Il divorzio dal marito

Lei ed Alessandro Cisilin ci sono sempre stati con amore, mantenendo tutte le promesse che si erano fatti.

Poi però la coppia si è allontanata anche se Alessandro sembra ancora molto innamorato, Beatrice no: «Siamo i parenti più stretti: affidabili come famiglia ma non come coppia». Dal 2019, quando si sono lasciati a oggi Beatrice giura di non aver avuto nessuna relazione. «Nella Casa ho fatto quello che sapete, ma non era mai successo prima». A Chi spiega ancora che «dopo che io e Alessandro ci siamo lasciati, ci siamo dovuti riorganizzare e non abbiamo avuto il tempo o la voglia di distrarci. Adesso che i figli sono grandi e ho avuto questa parentesi al Gf, non so cosa succederà. Non ho avuto ancora il tempo di mettermi davvero in ascolto. Non ho capito se siano mutati gli equilibri, ma penso, in ogni caso, che siamo pronti a un eventuale cambio di rotta da parte mia o di Alessandro».

Il rapporto con Giuseppe Garibaldi

Intanto, nella Casa, si è avvicinata a Giuseppe Garibaldi: «Certamente la storia con Giuseppe avrei voluto viverla con spensieratezza, perché, stando lì dentro, provavo meno senso di colpa nel tradire la devozione verso la famiglia...». Ma la cosa più bella per Beatrice è stato far scoprire ai propri figli un lato nuovo del suo carattere: «Mi hanno detto che li ho resi fieri perché sono stata autentica. E mi hanno augurato di fare ciò che mi rende libera e felice. Non hanno pensato al giudizio degli altri, ma al mio bene».