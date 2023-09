Grande Fratello, tutti contro Vittorio: «La sua è una strategia. Non gliene frega nulla delle nomination perché sa che le ragazzine lo salvano»

Vittorio Menozzi non riesce proprio a integrarsi con i suoi compagni di viaggio. Lui parla di difficoltà a interagire con persone nuove i suoi "colleghi" pensano che la sua sia una strategia. E le critiche arrivano a valanga nel Grande Fratello. Alfonso Signorini nella puntata di stasera, 25 settembre, mostra all'ingegnere una clip in cui gli fa sentire il motivo per il quale gli altri nip e vip non lo sopportano.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi commossa per i figli: «Io e il mio ex li abbiamo cresciuti da soli, non avevamo i soldi per una babysitter e non la volevamo»

Gf, tutti contro Vittorio

Fiordaliso ha la sua sentenza: «Vittorio è uno che ce la fa sempre, che si salva perché piace molto alle ragazzine.

Grande Fratello, Alfonso Signorini “bacchetta” Cesara Buonamici: «A Giselda quei vestiti glieli danno»

Sono molti quelli che pensano che: «Non gliene frega niente delle nomination tanto sa che lo salvano. Secondo me quella che usa lui è una strategia!». Critiche alle quali si aggiunge anche l'idea che vuole farsi la storiella, e per questo è giudicato falso.

VITTORIO: "è inutile che fanno finta di essere una grande famiglia che poi quando c'è da fare una sfida si lanciano coltelli"



#GrandeFratello pic.twitter.com/FmgD9RhCoB — eva💫 (@j0ungplume) September 25, 2023

Marco gli tira le orecchie: «Vittorio se la tira perché forse vuole un po’ tenere il personaggio del modello, però qui non siamo a fare le sfilate. Svegliati! Stai vivendo un gioco, stai vivendo un’esperienza, altrimenti stai a casa!» Parole dure anche da parte di Paolo e Giuseppe.

Grande Fratello, Cesara zittisce Massimiliano: «Nessuna donna vuole essere considerata una preda da poca fatica»

Parole dure che però non toccano minimamente il ragazzo: «Non ci sono rimasto male, più degli attacchi alla persona mi sono apparsi attacchi a comportamenti giustamente attaccabili»