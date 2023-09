Grande Fratello, Paolo: «Non riesco a perdonare mio padre è un alcolista». La sorella: «Spero che possa esserci un futuro diverso per noi»

«Ciao bello mio, voglio dirti che sono orgogliosa di te e del percorso che stai facendo». Nuova sorpresa per Paolo Masella al Grande Fratello: arriva nella casa una lettera per il macellaio romano. Non è un buon periodo per lui, si è confidato con Letizia sul suo turbolento rapporto con il padre in questi giorni, così Alfonso Signorini ha deciso di fargli recapitare una lettera scritta da sua sorella.

Grande Fratello, la lettera per Paolo da parte della sorella

«Sto conoscendo un Paolo come non l’avevo mai visto.

Termina la sorella del nip. L'infanzia di Paolo non è stata facile, ha parlato della dipendenza dell'alcol del papà che lui non è mai riuscito a perdonare. «Mia madre lo ha perdonato io non ci riesco» confida alla sua amica Letizia. «Deve fare lui un passo». Signorini gli lancia un consiglio: «Magari non sempre una persona ha la lucidità per poter dire aiutami, magari ha bisogno di una tua mano».