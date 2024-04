Mirko Brunetti e Perla Vatiero: «Ora voglio cancellare il passato e quel tatuaggio fatto per Greta Rossetti»

Un romantico weekend a Napoli tra Mirko Brunetti e la sua Perla Vatiero, vincitrice dell'ultimo Grande Fratello. E al settimanale Chi oltre a regalare baci, abbracci, sguardi da perfetti innamorati, regalano anche qualche dolce parola: «Facciamo quello che siamo, i fidanzati - racconta Mirko - Siamo tornati a una dimensioni più da ragazzi, era quello che ci eravamo pro- messi una volta che saremmo stati lontani dalle telecamere. Volevamo regalarci spensieratezza e, certo, volevamo ritornare a un po’ di normalità».

E normalità significa raggiungere Perla a Napoli e trascorrere del tempo con lei. E perché no parlare anche di futuro. Che certo, sottolinea il settimanle Chi, non cancella quel che è stato anche tatuato. «Il tatuaggio che ho fatto dopo Temptation Island con Greta Rossetti? Il passato è passato, si guarda da qui in poi.

Comunque sì, me lo devo levare o lo devo trasformare in qualche modo».

Insomma Mirko è convinto che ora sia lui che lei non ricadranno più negli errori del passato. Forse perché ora «Perla ha trovato la sua dimensione, la sua identità, entrambi stiamo bene con noi stessi e il resto viene con naturalezza. Siamo davvero felici, sì, quello che viene ce lo godiamo mano a mano che arriva, ogni singolo momento, senza pensare troppo a lungo termine».