Grande Fratello, anticipazioni: la decisione di Beatrice Luzzi. Signorini contro gli inquilini: «Mancanza di empatia»

Torna lunedì, 8 gennaio, il Grande Fratello. C'è grande attesa per conoscere la decisione di Beatrice Luzzi, uscita dalla casa per la scomparsa del padre Paolo. L'attrice, che era già uscita e rientrata una volta proprio per le condizioni di salute del genitore, dovrà decidere se restare in gioco o abbandonare definitavemente il reality. La sua decisione al momento è top secreto, ma la sensazione è che Beatrice possa decidere di mettere un punto alla sua partecipazione al Grande Fratello.

Grande Fratello, le anticipazioni della puntata dell'8 gennaio

Intanto il reality ha fatto sapere che il televoto che vedeva coinvolti Sonia la Ferrera, Federico Massaro, Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello è stato annullato.

Un motivo in più per credere che l'addio dell'attrice sia definitivo.

Alfonso Signorini, in ogni caso, affronterà l'argomento. E si concentrerà, in particolare, sulla reazione di alcuni concorrenti che - a suo dire - avrebbero mostrato una certa «mancanza di empatia» nei confronti della coinquilina colpita da un lutto tanto grave.

Su Instagram il conduttore ha scritto: «La mancanza di empatia dimostrata da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole». Osservati speciali Anita, Giuseppe Garibaldi e Fiordaliso. In puntata ne sapremo di più.