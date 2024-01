Grande Fratello, la frase di Garibaldi e Anita indigna i fan del programma: era riferito a Beatrice?

Giovedì 4 Gennaio 2024, 08:26

Beatrice Luzzi ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello per via di un terribile lutto che l'ha coinvolta, dato che è scomparso suo padre Paolo: di fronte alla notizia, però, fanno discutere le reazioni di alcuni concorrenti del reality show di Casa Mediaset e in particolare quelle di Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. I due, mai teneri nei confronti dell'attrice romana, si sarebbero espressi sulla questione in un modo che non è piaciuto affatto ai telespettatori del programma, che ora sono insorti terribilmente sui social. Ma cosa avranno mai detto di tanto orribile?



