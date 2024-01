Gf, Beatrice Luzzi esce dopo la morte del papà. Il commovente messaggio di Dayane Mello dopo la notizia del grave lutto

Giovedì 4 Gennaio 2024, 08:06 - Ultimo aggiornamento: 08:07

Lo scorso 3 gennaio, Beatrice Luzzi ha ricevuto la devastante notizia della scomparsa di suo padre. L’evento ha portato alla sua ovvia uscita – per quanto ancora temporanea – dalla casa del Grande Fratello. Il difficile momento vissuto da Beatrice ha suscitato un'ondata di messaggi di affetto da parte dei suoi coinquilini e soprattutto del pubblico, che ha manifestato un sostegno affettuoso in seguito ad un evento tanto doloroso. Tra le espressioni di cordoglio comparse in rete, emerge in particolare anche il messaggio di Dayane Mello che, nel 2021, all'interno delle mura della casa più osservata d'Italia, ha vissuto un'esperienza simile quando ha appreso della tragica perdita del fratello Lucas. Cosa avrà mai scritto la modella brasiliana alla protagonista assoluta dell'edizione di quest'anno del reality show di Casa Mediaset? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



