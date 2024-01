Grande Fratello, i vip insorgono contro i concorrenti "cattivi" con Luzzi: non era mai successo

Giovedì 4 Gennaio 2024, 08:06

Che Beatrice Luzzi sia una delle concorrenti più amate dal pubblico in questa edizione del Grande Fratello è fuori da ogni dubbio, anche ora che ha dovuto abbandonare la casa per la scomparsa del papà. Quello che però in molti stanno notando è che il sostegno nei suoi confronti arriva anche da personaggi molto in vista del mondo dello spettacolo, oltre che da alcuni ex concorrenti dello stesso reality show di casa Mediaset. In particolare, sono in tanti quelli che stanno dimostrando sostegno a Beatrice soprattutto contro i concorrenti che in questi mesi si sono dimostrati ostili nei suoi confronti, come ad esempio Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, Rosy Chin, Giuseppe Garibaldi e Letizia Petris. Ma chi si sarà mai schierato dalla parte di Bea? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset, Kikapress; music by Korben MkDB



