Anbeta Toromani, cosa fa oggi l'ex ballerina di Amici ospite a Verissimo: l'infanzia in Albania, il successo in Italia, il marito

Anbeta Toromani è una ballerina albanese diventata famosa in Italia grazie al talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi e sarà ospite oggi 11 maggio a Verissimo. La ballerina, che è arrivata sul podio della lontana edizione 2002 del talent, è stata per anni professionista, insegnante e anche giudice dello stesso programma. Scopriamo cosa fa oggi.

L'infanzia

Nasce il 2 aprile 1979 a Tirana, in Albania, città in cui cresce e dove sviluppa la sua grande passione per la danza. Inizia a ballare già da piccola quando ha solo 5 anni e consegue il diploma presso l’Accademia Nazionale di Danza. In seguito si trasferisce a Baku, in Azerbaijan, per proseguire i propri studi perfezionandosi come artista e una volta rientrata in Albania entra a far parte del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Tirana come prima ballerina.

Il successo

Qui interpreta la protagonista in numerosi balletti celebri tra cui Giselle, Don Chisciotte, Cenerentola e Carmen. Nel 2002 Anbeta Toromani debutta nelle televisioni italiane partecipando al talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi dove conquista il secondo posto. A partire dall’edizione seguente entra far parte del cast del programma come ballerina professionista ricoprendo il ruolo fino al 2012.

Il teatro

Nel 2010 e nel 2011 è testimonial per la danza del Giffoni Film Festival mentre nel 2012 è ospite di diversi galà importanti in giro per l’Italia nei quali si esibisce portando in scena con le sue coreografie gli spettacoli Carmen e Romeo e Giulietta.

L’anno seguente Anbeta Toromani interpreta Lo Schiaccianoci al Teatro San Carlo di Napoli mentre nel 2014, sullo stesso palco, danza nell’opera Mozart Requiem. A ottobre del 2017 si esibisce in uno spettacolo per il museo del violino di Cremona al fianco di Carla Fracci e l’anno seguente partecipa come giudice al programma albanese Virtuozet. Nel 2022 la ballerina ritorna come professionista nella scuola di Amici e nel 2023 ricopre il ruolo di giudice nel talent show.

Il matrimonio

Il compagno di vita di Anbeta Toromani è un ballerino di nome Alessandro Macario che è guest resident al Teatro San Carlo di Napoli. È proprio su questo prestigioso palco che i due si incontrano quando entrambi ballano in una messa in scena del balletto Il lago dei cigni. Nel 2009 la coppia si unisce in matrimonio ma mantiene la propria vita privata lontano dai riflettori.