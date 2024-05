​Tommaso Stanzani a Verissimo: «Zorzi? Ho deciso io la fine della relazione. Ora sono felice e innamorato di Oreste»

Tommaso Stanzani è stato ospite di Verissimo, la trasmissione televisa condotta da Silvia Toffanin e in onda su Canale5. Il ballerino e cantante della scuola di Maria De Filippi ha parlato della fine della relazione con l'influencer Tommaso Zorzi. «Non so cosa ha raccontato lui, posso dire che la nostra storia è finita per mia volontà. Poi le responsabilità sono sempre da dividere a metà», ha detto il giovane. «Ora sono felice e innamorato. Mi sento bene, ho trovato una persona speciale, Oreste, che mi fa stare bene», ha confidato Tommaso.

Tommaso Stanzani, chi è

Stanzani, nato il 21 marzo 2001 in provincia di Bologna, sotto il segno dell’Ariete. È un giovane pattinatore e ballerino, figlio di due pattinatori, e di conseguenza introdotto al pattinaggio artistico fin dalla tenera età.

Nel corso degli anni, ha sviluppato una passione anche per la danza, ottenendo il diploma al liceo coreutico e frequentando la Experience Company presso la Naima Academy a Genova, grazie a una prestigiosa borsa di studio ottenuta all’età di 15 anni. Tommaso colleziona fin da piccolo successi su successi, rivelandosi una piccola stella del pattinaggio artistico e portando a casa numerosi premi importanti. Tra i memorabili troviamo sicuramente i campionati europei nel 2016. La prima apparizione nel mondo della televisione la fa però nel 2016, quando partecipa come concorrente a Italia’s Got Talent, il celebre programma americano di Simon Cowell che è sbarcato ormai da diversi anni in Italia ottenendo un enorme successo. Oltre al pattinaggio il giovane emerge anche nel canto, infatti, a marzo 2022 è uscita la sua prima canzone, Origami, e nell’estate dello stesso anno il pezzo Flor de Luna.

Vita privata

Tra gli eventi di gossip che hanno fatto maggiormente parlare di lui troviamo la relazione con l’influencer e personaggio televisivo Tommaso Zorzi. I due avevano condiviso le prime foto insieme a maggio 2021. Lo stesso Zorzi aveva confermato la relazione durante la sua partecipazione al programma GF Vip Party, confessando di averlo notato la prima volta proprio nell’ufficio di Maria De Filippi, attraverso le telecamere che inquadravano la casa di Amici. La storia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è terminata nel 2022, anche se nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni o raccontato pubblicamente le motivazioni che hanno portato a questa scelta.