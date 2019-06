Grande Fratello 2019, Martina Nasoni: «Ecco cosa farò dei 100mila euro vinti»

Martina Nasoni ha vinto il Grande Fratello 16 e anche l'attenzione di Daniele Dal Moro. I due sono sempre insieme e documentano le loro giornate sui social. In molti si chiedono cosa farà "la ragazza con il cuore di latta" dei centomila euro vinti e i più maliziosi accusano il ragazzo veneto di starle vicino solo perché ha vinto questa edizione. Lui sbotta contro le critiche e lei continua a difenderlo. E intanto Martina spiega cosa farà della vincita.

Martina Nasoni si è aggiudicata il montepremi di 100mila euro e ha espresso il desiderio di aiutare la sua famiglia dopo le difficoltà patite. I genitori le sono sepre stati vicini, soprattutto quando si è sottoposta a un’operazione per inserire un pacemaker in grado di aiutare il suo cuore malato. L’ex gieffina ha confidato che aiuterà i suoi parenti a finire di pagare il mutuo.

«Con il montepremi del Grande Fratello 16 finirò di pagare il mutuo della casa dei miei genitori a Terni. È un sacrificio che hanno fatto tanti anni fa e togliergli questo peso dalle spalle sarebbe un modo per ripagargli di tutto ciò che hanno fatto per me», ha spiegato Martina Nasoni al settimanale "Nuovo Tv". E poi anche qualche piccolo regalo per se stessa. «Vorrei comprare le attrezzature giuste per fare i tatuaggi: è da sempre la mia più grande passione. In più mi piacerebbe studiare canto e recitazione e dare una parte in beneficenza».

Per ora si gode le giornate insieme a Daniele. Nessuno dei due ammette la neonata storia d'amore, ma i paparazzi hanno "beccato" la coppia mentre si scambia un bacio appassionato in strada.

