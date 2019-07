Grande Fratello, Erica Piamonte insultata dopo la vacanza con Taylor Mega: «Muso da c... di scimmia»

Erica Piamonte dell'ultimo Grande Fratello ha intensificato l'attività da influencer dopo il reality ed è finita sotto attacco degli haters. Al suo indirizzo sono piovuti insulti pesanti dopo che ha pubblicato le foto della sua vacanza in compagnia di Taylor Mega e i video promozionali di creme e prodotti di bellezza. L'ex gieffina però ha voluto rispondere alle critiche pubblicando il nome dell'utente e commentando con un semplice «ohi ohi, che disagio».

Barbara D'Urso criticata dagli ex gieffini. Simone Coccia la difende: «Quando si è falsi e bugiardi...»

Francesca De Andrè, la lettera a Gennaro Lillio dopo il Gf: «Non ti deluderò»



«Cafona! Ma chi sei? Ma chi ti conosce? - queste le parole dell'hater che Erica ha condiviso con i suoi followers -. Anche noi sappiamo mettere il rossetto. Per un po’ di c**o di fuori e due t***e mosce, ti sei montata la testa!... Ma con sto muso a c**o di scimmia? Ma vedila di farla finita!». Poi l’attacco finale: «Sei una ebete! Mantenuta!».

Gli insulti alla Piamonte arrivano dopo la chiacchierata vacanza estiva insieme all'inseparabile amica Taylor. «Una bella scoperta», così la ballerina toscana aveva definito l'influencer bionda. Tra le due c'è una tale affinità che in molti continuano a pensare che ci sia più di un'amicizia. ​Intanto, lei ne parla così: «Trovare un’amica vera è molto raro. Ha un cuore enorme, è una persona che dà senza volere nulla in cambio. E questa è una cosa bellissima. Soprattutto da donna a donna... Anche con lei bisogna andare oltre le apparenze. Le piace il lusso, ma resta una persona semplicissima. È intelligente, non conosce invidia. Non riesco a trovarle un difetto».

La vita sentimentale di Erica Piamonte è stata da sempre oggetto di curiosità dentro e fuori la casa del Grande Fratello 16, forse per la dichiarata bisessualità. Ora anche la neonata attività da influencer è nell'occhio del ciclone. Gli haters sono ovunque.

Ultimo aggiornamento: 22:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA