Francesca De Andrè e Gennaro Lillo si sono lasciati. Lei inizia a seguire il profilo dell'ex su Instagram

Francesca De Andrè si è lasciata con Gennaro Lillo. Dopo i rumors riguardo una presunta crisi tra i due, è arrivata la conferma su Instagram, dove la De Andrè ha spiegato anche il motivo del suo "segui" al profilo dell'ex fidanzato Giorgio Tambellini.

I due si erano conosciuti nella scorsa edizione del Grande Fratello. «Ho scoperto che non eravamo compatibili», scrive in un post. Poi precisa: «Non sono arrabbiata, parlo con coscienza e consapevolezza»



Le avvisaglie della fine imminente della loro relazione c'erano state. Qualche giorno fa Francesca De Andrè aveva pubblicato la canzone di Ultimo «Ti dedico il silenzio» (parla di un amore che sta finendo), a cui Gennaro aveva risposto: «Purtroppo, quando ci sono mancanze sotto forma di aggressioni, parolacce o tradimenti – ha scritto - come qualsiasi altra forma di mancanza sulla tua persona, forse sì… è meglio il silenzio. Fiero di me e fiero della mia persona, vado avanti sempre a testa alta! I miei valori non li cambierò mai! Grazie mamma!».

Non si fa attendere la risposta di Gennaro alla storia pubblicata da Francesca. «Chi nasce quadrato non può morire tondo». E poi lancia una frecciatina sulla scelta della De Andrè di seguire su Instagram l'ex fidanzato.

LA LOVE STORY

I due ragazzi si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello 16, quando Francesca De Andrè era ancora legata al suo ex Giorgio Tambellini. La storia tra lei e l'imprenditore era presto finita a causa di un tradimento di lui, e solo a quel punto Gennaro Lillio aveva scelto di mostrare il suo interesse per Francesca. La loro storia si era mostrata complicata fin dagli albori: già durante il reality litigi e discussioni erano all'ordine del giorno, ma la passione tra loro era talmente forte che i due non riuscivano a stare separati.

