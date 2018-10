Grande Fratello

Il Grande Fratello (GF) è il reality show di grande successo ideato alla fine degli anni Novanta in Olanda (Big Brother) e trasmesso in Italia su Canale 5 dal 2000 prodotto dalla Endemol riprendendone il format. Prima delle edizioni più recenti dedicate ai Vip, in realtà non sempre classificabili tali, dal 2016, i protagonisti erano solo persone sconosciute al pubblico televisivo. Uomini e donne vengono ospitati da una casa in cui sono ripresi 24 ore su 24 dalle telecamere.



L'obbiettivo è di ottenere il consenso del pubblico fino a restare l'unico inquilino, al quale va un consistente premio in denaro e una gloria a volte fine a sé stessa a volte tampolino per carriere nel mondo delle spettacolo o, persino, politico. Il titolo del programma è ripreso dal romanzo distopico 1984 di George Orwell.

