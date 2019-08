Grande Fratello 2019, Erica Piamonte preoccupa i fan: «Non sto bene, la cura è molto lunga»

Erica Piamonte è stata ricoverata in ospedale e ha spiegato ai suoi followers su Instagram di non stare bene. L'ex concorrente del Grande Fratello 16 ha accusato forti dolori allo stomaco nella giornata di ieri e ha deciso di sottoporsi ai controlli per capirne il motivo. «Oggi, a tratti, sto un pochino meglio, ma non sto bene. Chiaramente devo avere pazienza. La cura è lunga e devo fare la dieta per un mese», ha scritto nelle stories.

Per ora l’ex gieffina non ha voluto fornire dettagli in più sul suo stato di salute, ma il riferimento alla dieta e le successive immagini che mostrano un piatto di verdura cotta hanno fatto pensare a intolleranze alimentari. Potrebbero essere queste all'origine dei suoi dolori di stomaco. Qualcosa da approfondire.

Nella casa più spiata d'Italia aveva già parlato dei suoi problemi con il cibo. Erica è tra i personaggi dell'ultima edizione del reality più amati e seguiti. Spesso è bersaglio degli haters, come quando è stata invitata da Daniele Dal Moro a Verona.

In quell'occasione i fan di Martina Nasoni avevano fatto notare che il gesto non era stato delicato nei confronti della vincitrice del Grande Fratello. Ed erano partiti gli insulti all'indirizzo della Piamonte. Ora però in molti le hanno augurato pronta guarigione.

