Grande Fratello 2019, Erica Piamonte rischia di essere investita: «Mi hanno urlato "brutta"»

Piccola disavventura per Erica Piamonte, ex inquilina del Grande Fratello 16. La ragazza toscana ha raccontato nelle stories di Instagram di essere stata quasi investita da un'auto che correva a tutta velocità. Nonostante fosse sulle strisce pedonali e in diritto di attraversare la strada, Erica è stata attaccata e insultata: «Mi hanno detto ‘brutta’».

L'aneddoto ha dato occasione all'ex gieffina, tra le più chiacchierate dell'ultima edizione, di polemizzare sulle cattive abitudini alla guida. «Vi volevo raccontare questo piccolo aneddoto. Io stavo attraversando la strada, ero già a metà strisce pedonali, arriva questa macchina ‘a tutto fuoco’, erano due persone anziane, io faccio loro un sorriso e loro cominciano a urlarmi qualcosa».

Dopo lo spavento per l'incidente sfiorato, ha cominciato a inveire contro l'autista: «Ci sono le strisce. Cosa mi urlate! Io sono sulle strisce e tu devi rallentare. Mi urlano cose, poi io ho detto ‘mah, va beh” e mi dicono ‘brutta’. Come ti permetti?».

Erica ha infine sottolineato che questi episodi si verificano frequentemente in Italia. In Australia, dove ha vissuto per un po' di tempo, le macchine si fermavano appena vedevano qualcuno in procinto di attraversare. «Qui, invece, ci sono vecchiette che aspettano ore prima che qualcuno le faccia passare».

Ultimo aggiornamento: 2 Settembre, 08:33

