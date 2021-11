Gf Vip, Mara Venier a Giucas Casella: «Solo con me non ci ha mai provato». La commovente sorpresa del figlio James

Lunedì 15 novembre nuova puntata con il Gf Vip. Grande festa per i 72 anni di Giucas Casella. «Alfonso la mia vita è mio figlio James ma non verrà mai al Grande Fratello Vip perchè è troppo riservato», si era presentato così ai provini Giucas, e invece stasera c'è proprio James per lui. Una storia fortissima tra i due perché l'illusionista ha fatto da padre e da madre al figlio. Giucas è stato un ragazzo padre perchè la mamma di James era una modella e ha deciso di lasciarlo al gieffino per crescerlo. «Io facevo di tutto per seguirlo, me lo portavo in televisione, lo mettevo dentro al baule della macchina, perchè non poteva entrare in tv, e lo portavo negli studi televisivi».

Gf Vip, Giucas Casella un ragazzo padre

Un ragazzo che fa il medico e che non ha seguito la strada del papà. «Quando mi ha detto che voleva studiare medicina a me è preso un colpo perchè lui si è diplomato con una sufficienza e mi ha chiesto i soldi per iscriversi a medicina io glieli ho dati ma pensavo non sarebbe mai passato. Lui si è laureato subito». Poi una carrellata di foto e la commozione di Giucas. «James mi stupisci sei la mia vita, ormai lui fa il papà e il sono il figlio».

La mamma però dopo averlo affidato al padre è tornata da James anche se l'illusionista si dice dispiacito di quanto accaduto qualche tempo fa quando la sua ex è andata ospite di barbara D'Urso e ha raccontato che Giucas non gli faceva vedere il figlio. «Una sitazione spiacevole e soprattutto non vera», ma Alfonso lo interrompe perchè oggi bisogna festeggiare e non pensare alle cose negative del passato.

«James è la mia vita. Non ho mai avuto paura di non riuscire a crescerlo. Mi hanno sempre aiutato Mara Venier e Pippo Baudo». Alfonso ringrazia il gieffino e gli dice di tornare in salone per lui le sorprese sono finite, ma non è vero. Giucas torna dagli altri.

La sorpresa

Ma il conduttore del Gf Vip invita tutti ad andare in gardino a vedere la luna, in realtà c'è una super sorpresa per Giucas il figlio. Mentre sono freezati l'ipnotizzatre vede entrare il figlio e si commuove.

«Non piangere che sennò me ne vado. Ogni anno siamo stati insieme al tuo compleanno e anche se per me è difficilissimo stare qua non potvo mancare. Continua così a farci divertire così».

Stop freez. Gli inquilini della casa devono fermare il concorrente perchè vuole andare ad abbracciare il figlio. «Che bello che sei. Grazie James di essere venuto. Non ci vedo vieni qua vicino».

James emozionato si rivolge ai vip. «Grazie ragazzi mi avete commosso papà non ha mai ricevuto così tanto affetto, siete speciali».

La telefonata di Mara Venier

Finita la sorpresa arriva la telefona inaspettata per tutti di Mara Venier. «Tanti auguri a te, tanti auguri a te....» poi tutta la casa lo canta insieme. «Ti penso molto in questi giorni, abbiamo fatto tanti compleanni insieme».

Solo a me non ha mai provato a baciarmi eppure ci ha provato con tutte. Mi ricordo la spa a parigi o il viaggio in grecia... meglio che sto zitta guarda