Gf Vip, una sorpresa per Alex Belli e nuove critiche per Lulù Selassiè: le anticipazioni

Tutto pronto per la diciannovesima puntata del Gf Vip. Tante le sorprese e le emozioni che Alfonso Signorini ha preparato per i suoi vipponi. A fare da spalla al conduttore due opinioniste d'eccezione: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe che, come sempre, non si risparmieranno dal commentare gli accadimenti del loft di Cinecittà. Stasera Giucas Casella, che compie 72 anni riceverà la sorpresa del figlio James Casella che entrerà per fare gli auguri al papà. Per l'impnotizzare altra serata piena di emozioni.

Gf Vip, la sorpresa per Alex

Settimane turbolente per Alex Belli. L'ex attore di Centovetrine è sempre più confuso; dopo lo scontro della scorsa settimana della moglie, Delia Duran, con la sua compagna d'avventura Soleil Sorge, Alex non si spiega come sia possibile che Delia al termine del confronto con l'influencer non lo abbia voluto incontrare. Delia dal canto suo, scherzando (ma chissà se scherzava), ha piuttosto detto che anche lei vorrebbe diventare una concorrente del Grande Fratello Vip. Stasera per Belli arriverà nella casa più spiata d'Italia il suo testimone di nozze Mirko Gancitano (fidanzato di Guenda Goria). Chissà se il suo migliore amico riuscirà a far chiarezza nella testa del gieffino.

Gf Vip, nuovi ingressi: ecco chi saranno le quattro donne a varcare la porta rossa

Katia Ricciarelli racconta la sua vita

Giornate importanti anche per Katia Ricciarelli. La cantante lirica si è trovata faccia a faccia con il racconto della sua vita. Il disegno del suo percorso personale è stato per Katia molto difficile da scrivere e stasera Alfonso tornerà sull'argomento e annuncia: «Preparatevi i fazzoletti, ci sarà da piangere».

Gf Vip, Lulù scrive una lettera per Manuel e sbotta con la sorella: «Mi porti negatività»

Bufera in casa Selassiè

Non mancano certo le liti nella casa del Gf Vip. E stavolta nel ciclone ci sono finite le sorelle Selassié. Le principesse sembrano essere proprio ai ferri corti. A due mesi dall'ingresso nella casa i rapporti tra le ragazze sono sempre più tesi. Clarissa e Jessica non tollerano più l'atteggiamento di Lulù che continua a pressare Manuel Bortuzzo per ricominciare la loro storia. Dopo la puntata di venerdì scorso in cui Manuel ha definitivamente chiuso con Lucrezia e Signorini l'ha animatamente ripresa consigliandole di allontanarsi dall'ex nuotatore, Lulù ha continuato a cercare attenzioni dal "suo" Manuel. Ha scritto una lettera per Bortuzzo e la cosa ha fatto imbestialire le sorelle. A cercare di far ragionare Lulù Selassiè ci hanno provato anche Soleil e Manila, con scarsi risultati tanto che sono finite a discutere. Tornerà il sereno nella famiglia Selassié?

Gf Vip, Alex Belli bacia Davide Silvestri: «Questa è una schifezza», la gaffe omofoba di Katia Ricciarelli

Le nomination

Intanto le tre sorelle, sono finite al televoto insieme a Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Questa sera scopriremo chi sarà il preferito dal pubblico.

L'appuntamento con il reality di Canale 5 è alle 21.40