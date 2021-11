Gf Vip, Giucas Casella: «Ho baciato Sabrina Ferilli». Ma Signorini non ci crede: «Se vabbè»

«Con Sabrina Ferilli c'è stato un bacio» ecco la rivelazione di Giucas Casella al Gf Vip. Tutto parte da una gag che Alfonso Signorini ha preparato per la festa di Giucas Casella. Dopo aver fatto gli auguri a Giucas, mostra una clip di Nina, la sua cagnolina, in dolce attesa di ben sette cuccioli. «Li tengo tutti e sette» commenta subito, contento di avere una grande famiglia di pelosetti in arrivo. Poi un videomessaggio della sua compagna Valeria che si mostra in campagna con Napoleone il loro asinello. Un Happy Bday degno di Merly Monroe quello intonato da Valeria per Giucas e poi la stoia del loro asinello.

Gf Vip, il bacio tra Giucas e Sabrina

L'ipnotizzatore ha ricevuto l'animale da Sabrina Ferilli e stasera il messaggio dell'attrice è tutto per lui. Ma poi Giucas, dopo aver capito cosa c'entrava Sabrina con tutta quella storia dell'asinello nano lancia uno scoop. «Ho baciato la Ferilli». Alfonso abbandona lo studio al suo suono di «No vabbè» e comincia a ridere. «Quindi dopo Katia Ricciarelli, Iva Zanicchi, Orietta Berti ora mi vuoi dire che hai baciato pure sabrina?».

Gf Vip, Giucas Casella riabbraccia la cagnolina Nina e si commuove: «La mia compagna di vita»

Svelato il mistero

«E sai quante ne ho baciate...» spiega Giucas. Al che il conduttore del reality non poteva che chiedere ulteriori spiegazioni ma il mistero è subito risolto. «Giuro le ho dato un bacio stampo». «E vabbè il bacio stampo non vale, allora Carmen Russo che bacia tutti in bocca che dovrebbe dire?»