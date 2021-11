Gf Vip, Lulù scrive una lettera per Manuel e sbotta con la sorella: «Mi porti negatività»

Lulù Selassiè tona all'attacco. Dopo la sfuriata di Manuel Bortuzzo che ha definitivamente messo la parola fine alla storia con la principessa e la tirata d'orecchie di Alfonso Signorini che nella scorsa puntata del Gf Vip ha detto a Lulù di smetterla di stalkerizzare l'ex nuotatore inseguendolo ovunque, Lucrezia comunque non molla. L'atteggiamento della princess che sembra non voler lasciar andare il "suo" Manuel sta facendo arrabbiare anche le sorelle Jessica e Clarissa. Lulù però nonostante le vicende che l'hanno vista protagonista nel loft di Cinecittà sembra proprio non capire la situazione e vuole tornare a spiegarsi meglio con il suo compagno d'avventura così decide di scrivergli una lettera.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, l'importante discorso di Manuel a Nicola: «Noi... TELEVISIONE Gf Vip, Alfonso sbotta contro Lulù: «Devi lasciare... TELEVISIONE Gf Vip, Delia pronta allo scontro con Alex: Davide Silvestri... SPETTACOLI Gf Vip, tra Manuel Bortuzzo e Lulù scatta il bacio... SPETTACOLI Gf Vip, «ti ingrassi e basta»: Lulù criticata... GF VIP Gf Vip, Lulù chiama Bortuzzo «motherfu**er» e... SPETTACOLI Gf Vip, urla per Aldo Montano e Manuel Bortuzzo: la reazione di... GF VIP Alex Belli e la battuta (infelice) su Bortuzzo: «Resta... GF VIP Gf Vip, Manuel Bortuzzo sta male: tolto l'audio nella notte.... TELEVISIONE Gf Vip, Manuel Bortuzzo e il baciamano a Lulù:... SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche al Grande fratello vip

Gf Vip, lo scontro tra le sorelle Selassiè

«Se stai scrivendo una lettera a Manuel, fermati adesso. Stai facendo uno sbaglio, forse non ti rendi conto della grande figura di me**a che hai fatto. Io non faccio queste figure». I richiami della sorella maggiore però sembrano non essere serviti a nulla anzi hanno acceso un'animata discussione nella famiglia Selassiè.

Gf Vip, Alex Belli bacia Davide Silvestri: «Questa è una schifezza», la gaffe omofoba di Katia Ricciarelli

Lulù a sentire le parole di Jessica, supportata da Clari, è andata su tutte le furie: «Andate via da qui se dovete criticare. Vieni qui a portare negatività, devi farti gli affari tuoi!. Ero con Miriana e Sophie che mi aiutavano a fare questa cosa. Quello che dite sono ca**ate. Mi fate passare per una pazza che vive per Manuel e non è vero. Non è un bel messaggio. Lo so i problemi che abbiamo nella vita ed io la mattina mi sveglio e penso a nostro padre che sta in carcere, non penso a Manuel», ha tuonato Lulù, ma Clari cerca di farla ragionare: «No, razionalità e obiettività».

Gf Vip, Alfonso sbotta contro Lulù: «Devi lasciare stare Manuel, sei ai limiti dello stalkeraggio»

La reazione del web

Il rapporto tra le sorelle Selassiè che sembrava indistruttibile quando hanno varcato la porta rossa sembra scricchiolare e il popolo del web, alla visione del botta e risposta tra Lulù e Jessica, si spacca. A qualcuno Lulù fa tanta tenerezza, perchè non riesce a chiudere con Manuel. Altri, invece, non la sopportano più e le danno tutte le colpe: «Non ascolta nessuno. A questo punto è lei che vuole farsi del male», ha scritto un telespettatore.

Gf Vip, l'importante discorso di Manuel a Nicola: «Noi facciamo parte degli ultimi. Abbiamo una missione»

Che Lulù sembri non ascoltare è stato un argomento anche ripreso in diretta venerdì da Alfonso Signorini stesso. «Noi ti spieghiamo le cose tu dici che hai capito ma poi ricominci a comportanti come prima, anzi forse anche peggio».

Gf Vip, Delia e la battuta choc a Soleil: «Voglio entrare nella casa per condividere con voi questa attrazione»

Manila cerca di far ragionare Lulù

Al termine della discussione Lulù decide di leggere il testo a Manila Nazzaro che si lascia andare a un commento di cuore: «Dopo che gliela dai mi raccomando non fare domande, aspetta che sia lui....Cucciola sei bella! Ti devi voler bene e te ne accorgerai più avanti. Certe volte ti guardo e dico "Quanto è bella", poi io ho avuto la fortuna di conoscerti e conoscervi... e sono molto fortunata»

Gf Vip, Lulù insegue Manuel e lui sbotta (ma la regia lo censura): «Levatemela di torno, non la sopporto più»