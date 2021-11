Gf Vip, Alex Belli bacia Davide Silvestri: «Questa è una schifezza», la gaffe omofoba di Katia Ricciarelli

Uno dei protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del Gf Vip è Katia Ricciarelli. La soprano tra critiche e apprezzamenti resta la vera stella del reality condotto da Alfonso Signorini. Ma il suo atteggiamento non piace a tutti e i suoi commenti a vicende che accadono nella casa finiscono spesso nell'occhio del ciclone dei follower. Stavolta lo scivole di Katia è avvenuto durante una serata a tema organizzata nel loft di Cinecittà. La donna, criticata spesso per le sue dichiarazioni abbastanza discutibili secondo il popolo del web, stavolta è al centro dell'attenzione per un commento omofobo.

Gf Vip, un gioco finito "male"

Ma andiamo con ordine: il tutto è avvenuto durante una serata organizzata dalla produzione, in cui i concorrenti si sono docuti cimentare in una serie di giochi. Tra le varie sfide, Alex Belli ha dovuto scegliere qualcuno da baciare.

E stavolta l'attore di Centovetrine sceglie un nuovo partner per il suo bacio cinematografico. Ma d'altrode dopo il caos scoppiato per il "ciack" tra lui e Soleil che ha potato la moglie di Alex Delia Duran a entrare nella casa per cercare di riportare il marito sulla retta via (per poi finire lei stessa a chiedere di voler entrare nella casa del Grande Fratello Vip), diciamo che la scelta era inevitabile. Il compagno, stavolta quindi scelto è stato Davide Silvestri, grande amico di Alex all'interno della casa. I due, alla fine della scena, si sono scambiati un lungo bacio. Al web non è assolutamente suggito il commento di una concorrente che non hanno affatto gradito. La Vip in questione è Katia Ricciarelli che davanti al bacio tra Alex e Davide, si è lasciata andare ad un commento di tipo omofobo.

Gf Vip, Alex e Soleil nuova coppia nella casa? Katia: «Non potete più nascondervi. Ormai dovete uscire allo scoperto»

Il commento omofobo di Katia

La cantante lirica, infatti ha detto: «Questa è una schifezza». Il video è diventato virale e davanti a tale dichiarazione, i social si sono scatenati contro la cantante sommergendola di critiche. I telespettatori continuano a chiedere che vengano presi provvedimenti. Cosa accadrà?