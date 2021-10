Gf Vip, Guenda Goria contro Vera Miales: «Io soffro di endrometriosi e tu non puoi permetterti di giocare sulla gravidanza»

Venerdì 15 Ottobre 2021, 23:11

Passata la prima sorpresa per Amedeo Goria arriva la seconda. Ad aspettarlo in giardino c'è Vera Miales che torna ancora una volta nella casa e ancora una volta vestita di bianco. Ha ottenuto il permesso di soggiorno e quindi potrebbe anche sosarsi, volendo... ma Amedeo non vuole. prende tempo il giornalista spiegando che il loro rapporto è nato da poco e che devono viversi prima di parlare di cose così serie. Ma ovviamente la questione non finisce qua perchè a dirgliene 4 alla fidanzata di Goria ci vuole pensare anche Guenda che non ha accettato il modo in cui la fidanzata del padre si sta comportando.

Gf Vip, Guenda contro Vera

«Io non ho mai avuto nulla contro di te - dice alla Miales la Goria rientrata appositamente nella casa del Gf Vip - Quello che penso è che tu non lo abbia mai supportato. Quando faceva il provolone tu attaccavi le donne e non lui. Il tuo desiderio di fare interviste e andare nei programmi lo capisco, ma credo che questa potrebbe essere una chance per te. Io me la prendo perchè io soffro di endometriosi e scherzare su un tema come la gravidanza lo trovo assurdo. Non si può giocare. Troppe coicidenze e tu non hai mai smentito nulla hai aspettato che ti chiamasse Alfonso nella casa».

Vera prova a difendersi ma Signorni la attacca

Parole dure e dirette a cui la Miales non riesce quasi neanche a rispondere. «Mi spiace, ma io ho detto la verità. - si giustifica tra le lacrime Vera - Proprio perchè io voglio bene a voi e a vostro padre io i miei problemi non vado a raccontarli e a caricare gli altri dei miei problemi. Io l'ho passato due volte la perdita di un bambino. Io chiedo scusa alle donne se per una parola sbagliata ho ferito qualcuno. Ti chiedo di aver fiducia in tuo papà. Io cosa dovevo smentire?»

Alfonso poi chiede: «Io ti consiglio di dire la verità perchè mi risulta difficile credere che a San Benedetto del Tronto dove vivi sia pieno di paparazzi. Quindi se hai detto una bugia dillo, è comprensibile volere popolarità».

Ma Vera scoppia a piangere e Amedeo la difende e Alfonso si scusa

